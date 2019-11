V kraji působí přes třináct stovek školských zařízení různých typů

Běžně by to asi napadlo řešit málokoho, nicméně v souvislosti se stávkou učitelů ohlášenou na středu se tahle otázka přímo nabízí: kolik je vlastně ve středních Čechách škol? Že půjde o vysoké číslo, lze odhadovat, avšak jak je to přesně: mohou jich být spíše stovky, anebo tisíce? Odpověď nabídlo tiskové oddělení krajského úřadu v rámci odpovědí na novinářské dotazy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eliška Lašová