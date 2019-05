Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Pětadvacet výzkumných organizací a 11 inovačních center či vědecko-technologických parků. I takový je obraz moderních středních Čech. Mirka Kremrová ze Středočeského inovačního centra (SIC) upozorňuje, že společně s pražskými vědeckými pracovišti tvoří polovinu vědeckovýzkumné kapacity v celé České republice. Ano, padesát procent. A leckoho zřejmě překvapí, že na výzkumu či vývoji se podílí přes sedm tisíc zaměstnanců.

Není to přitom záležitost posledních měsíců, plyne ze slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). „V roce 2017 činily celkové investice do vědy a výzkumu ve Středočeském kraji 14 miliard korun; z toho tvořil 85 procent firemní sektor,“ připomněla. Středočeská výzkumná pracoviště však rozhodně nepředstavují sídla vědy, ve kterých se jen točí peníze. Hlavně se v nich „točí“ nápady a výzkumy vedoucí k výsledkům. K objevům, vynálezům a technologiím, jež ocení celý svět. Ty, které se rýsují jako nejskvělejší? Spolupráce na vývoji vesmírné sondy, která zamíří ke Slunci. Geneticky upravované myší modely, jež mohou pozitivně ovlivnit léčbu rakoviny nebo cukrovky. Dokonce nový lék, který by mohl znamenat významný zlom v boji s rakovinu prsu. Či, považte: unikátní technologie na získávání vody ze vzduchu – a to, prosím, fungující na poušti!