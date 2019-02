Střední Čechy – Významnou část profesní kariéry strávila nynější radní Středočeského kraje Jaroslava Němcová (ANO) ve sféře zdravotnictví, ovšem na manažerských pozicích zaměřených ekonomicky – a nyní by se jedním z jejích stěžejních úkolů mělo stát zahájení léčby chronického stavu důchodové reformy. Ve vládě sestavované stranickým šéfem Andrejem Babišem se má stát ministryní práce a sociálních věcí.

Jaroslava Němcová (ANO). | Foto: Krajský úřad Středočeského kraje

Diagnóza systému penzí je stanovena už dlouho – i s upozorněním, že léčba musí být radikální, i když může bolet. Pořádně říznout se zatím nikdo neodhodlal. Došlo jen na nějaké mazání, které pak vzápětí zase někdo setřel. Nyní se do práce má pustit právě Němcová. Plnou vahou své odvahy. Jejím úkolem je sepsat recepis sympatický i pro ty, kteří zatím v léčbě nebyli úspěšní.

Dnes 46letá politička žijící v Dobřichovicích na Praze-západ se hospodářským záležitostem věnovala od studií. Po absolvování střední ekonomické školy čerpala poznatky v zahraničí. Pád komunistického režimu ji zastihl jako studentku Kyjevského institutu národního hospodářství a inženýrský titul získala na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě; manažerský titul MBA pak má z Prague International Business School.

Kariéru zahájila jako daňová poradkyně a burzovní makléřka, působila jako finanční ředitelka několika firem, od roku 2006 pracovala tři roky na pozici ekonomické náměstkyně ředitele v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Léta 2009–2011 strávila ve Strakově akademii, kde vedla interní audit sídla vlády a jako ředitelka ekonomické sekce se stala i náměstkyní vedoucího Úřadu vlády ČR. Následně po tři roky pracovala v centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde byla ředitelkou odboru služeb klientům. Odtud přešla na post náměstkyně pro obchod a ekonomiku zdravotní péče Nemocnice Na Homolce. S ředitelem Vladimírem Dbalým, jehož působením se zabývá soud, tam ale nespolupracovala. Ten byl odvolán dva roky před jejím příchodem.

Na středočeském krajském úřadu pracuje Němcové od loňského listopadu. Bezmála rok zastávala post radní pro oblast sociálních věcí, kdy se zabývala především financováním sociálních služeb; s jejím jménem je však spjat i start projektu Posez: spolupráce kraje s radnicemi měst i obcí při zřizování kontaktních míst pro seniory a zdravotně postižené. Po říjnovém zemětřesení ve středočeské koalici se stala radní pro oblast zdravotnictví.

Bez vlastní viny i jakéhokoli přičinění se Němcová dostala do řečí v souvislosti s nevítanými nočními návštěvníky, kteří bez vědomí ostrahy na sklonku října hospodařili po svém v budově krajského úřadu na pražském Smíchově. Ti totiž mimo jiné vnikli právě její pracovny a do kanceláře stranického kolegy, radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla. Ztratily se jen drobnosti, úřední akta zůstala nedotčena.

Zkušenosti z působení na hejtmanství se budou hodit i v případě jmenování ministryní, potvrdila Němcová Deníku. „Poslední rok jsem řídila sociální služby v největším kraji, kde je více než 600 poskytovatelů,“ upozornila, že opravdu má co zúročit. Jedním dechem ocenila, že „čile pracuje“ i její nástupkyně na postu středočeské radní pro sociální věci Aneta Heřmanová z ČSSD na projektu Posezu. Zkušeností z kraje je podle Němcové také důraz na to, že připravované změny – od starosti o zvýšení životní úrovně seniorů přes důchodovou reformu až po novou legislativu – musí být úpravami v celém komplexu prospěšném seniorům a zdravotně postiženým.

Už před nástupem na ministerstvo Němcová pomýšlí na „revizi“ v systému sociálních dávek tak, aby bylo zřejmé, že nastavit dlaň není samozřejmostí. Standardní je pracovat, což se lidem se musí vyplatit. Změny by se podle ní měly týkat nejen samotných dávek, ale i lékařské posudkové služby. V oblasti důchodů má být hlavní novinkou oddělení prostředků důchodového účtu od státního rozpočtu. Kandidátka na ministryni však varuje, že nalezení široké shody kolem důchodové reformy není prací na rok. Ani na dva. Paušálního zvýšení důchodů by se měli dočkat senioři nad 85 let. Z pohledu pracovního trhu vidí jako podstatné plánovat s dostatečným předstihem, které profese budou potřeba pro budoucnost. K dalším prioritám se řadí starost o děti v náhradní rodinné péči.

Na ministerstvo Němcová míří z kraje – a právě regiony očekávají, že jedním z jejích prvních kroků v ministerském křesle se stane podpis v jejich prospěch. Asociace krajů vládu důrazně vyzývá, aby zajistila peníze na růst mezd pracovníků v sociálních službách – a žádá o otevření dotačního řízení. Kraje podle Němcové požadují dohromady sedm miliard – přičemž ona plánuje, že se v Poslanecké sněmovně skutečně bude snažit na sociální služby získat více peněz.