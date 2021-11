Významnou roli sehrála vládou vyhlášená změna pravidel, kdy od počátku listopadu jsou hrazeny ze zdravotního pojištění pouze testy indikované ze zdravotních důvodů; nikoli takové, které si lidé byli zvyklí pořizovat třeba kvůli cestování či v případech, kdy certifikát měl posloužit jako „vstupenka“ k návštěvě restaurace nebo například kadeřnické oficíny.

Deníku to v pondělí 1. listopadu potvrdil primář interny mladoboleslavské nemocnice Martin Polák, který je ve středních Čechách krajským koordinátorem očkování. „Tohle pomohlo změnit postoj spíš u některých lidí z kategorie nerozhodnutých,“ konstatoval. „Pokud jde o vyslovené odpůrce očkování, tam asi velký úspěch mít nebudeme,“ míní.

Změna v polovině října

Výrazný obrat v zájmu o očkování přinesl 42. kalendářní týden, začínající pondělím 18. října. Tehdy se údaje o počtu podaných vakcín vyhouply vzhůru jednak v souvislosti s nárůstem zájmu o třetí, takzvané posilující dávky, avšak začaly stoupat i počty podaných prvních dávek – tedy nově zahájených očkování.

Trend vzestupu zůstal zachován i v posledním týdnu října, a to navzdory tomu, že mnoho rodin i jednotlivců plánovalo svůj program s ohledem na čtvrteční státní svátek a další dva dny podzimních prázdnin. V případě obyvatel Prahy zůstal počet aplikovaných vakcín zhruba srovnatelný s předchozím týdnem; u Středočechů se dokonce o pět tisíc zvýšil.

Aktuálně, podle dat k 31. říjnu, se pro očkování rozhodlo téměř osm set tisíc Pražanů. Lidí s bydlištěm v metropoli, jimž byla podána alespoň jedna dávka některé ze schválených vakcín, je evidováno přesně 787 742. Středočeši osmisettisícovou hranici překonali: v očkovacích statistikách jich figuruje 832 255.

Takzvaně dokončenou vakcinaci, což ve většině případů znamená aplikaci druhé dávky (případně jedné injekce preparátu Janssen s jednodávkovým schématem) mělo mezi Pražany 739 866 osob. V o něco lidnatějších středních Čechách jich bylo více: 782 036.

Nejvýraznější zájem měli senioři

Nejproočkovanější věkovou kategorií jsou senioři ve věku 75–79 let. V Praze mají dokončené očkování prakticky všichni – a rovněž ve středočeském okolí naprostá většina: 97 procent. Kolem 80 procent populace se jak v metropoli, tak v jejím okolí, pohybuje i proočkovanost dalších seniorských kategorií: 80+ a intervalu 70–74 let. Naopak nejnižší podíl těch, kteří se rozhodli pro vakcínu, má zatím věková skupina 25–29 let: v Praze 46 procent a ve středních Čechách 43 procenta.

Pokud jde o školáky, o nichž lze v poslední době slýchat, že v jejich kolektivech šíří onemocnění covid-19 s velkou intenzitou, v jejich případě je očkování nyní možné od 12 roků. Nezletilých, přesněji ve věkové kategorii 12–15 let, mělo podle nedělních přehledů v Praze zahájeno očkování 23 222 – a z toho už dokončeno 20 417 dětí. Starších žáků a žákyň s bydlištěm ve Středočeském kraji začalo s očkováním 28 514 – a „hotovo“ z nich má již 25 560. V dorostenecké kategorii 16–17 let začalo s očkováním 13 183 mladých Pražanů, z nichž dokončenou vakcinaci mělo 12 357. V řadách Středočechů dosahovaly jejich počty 17 348 a 16 386.

Ve věkové kategorii 12–15 let očkování plně závisí na rozhodnutí rodičů, připomněl koordinátor Polák. „Moje zkušenost z jedné středočeské školy je taková, že děti by zájem o vakcínu měly, protože je nebaví chodit pořád na testy – ale když rodiče odmítnou, nedá se nic dělat,“ řekl Deníku – avšak s upozorněním, že jde spíš o náhodný poznatek a rozhodně ne o výsledky nějakého rozsáhlejšího průzkumu. Neupřesnil ani, odkud tato zkušenost pochází – jen to, že není z Mladé Boleslavi, kde Polák působí, ani z Mladoboleslavska. Se školáky hovořil jinde ve středních Čechách.

Obraty v zájmu o vakcíny proti koronaviru



* 35. týden (30. 8.–5. 9.):



- Praha: 19 268 podaných vakcín; z toho 5430 první dávka a 13 838 druhá dávka



- Středočeský kraj: 19 906 podaných vakcín; z toho 5816 první dávka a 14 090 druhá dávka



* 36. týden (6. 9.–12. 9):



- Praha: 12 536 podaných vakcín; z toho 4403 první dávka a 8133 druhá dávka



- Středočeský kraj: 12 848 podaných vakcín; z toho 4819 první dávka a 8029 druhá dávka



* 37. týden (13. 9.–19. 9):



- Praha: 9124 podaných vakcín; z toho 3809 první dávka a 5315 druhá dávka



- Středočeský kraj: 10 962 podaných vakcín; z toho 3956 první dávka a 7006 druhá dávka



* 38. týden (20. 9.–26. 9.):



- Praha: 8221 podaných vakcín; z toho 3036 první dávka, 4273 druhá dávka a 912 třetí dávka



- Středočeský kraj: 8225 podaných vakcín; z toho 3047 první dávka, 4788 druhá dávka a 390 třetí dávka



* 39. týden (27. 9.–3. 10.):



- Praha: 7199 podaných vakcín; z toho 2361 první dávka, 3884 druhá dávka a 954 třetí dávka



- Středočeský kraj: 7259 podaných vakcín; z toho 2391 první dávka, 4336 druhá dávka a 532 třetí dávka



* 40. týden (4. 10.–10. 10.):



- Praha: 8969 podaných vakcín; z toho 2479 první dávka, 3355 druhá dávka a 3135 třetí dávka



- Středočeský kraj: 7771 podaných vakcín; z toho 2674 první dávka, 3481 druhá dávka a 1616 třetí dávka



* 41. týden (11. 10.–17.10.):



- Praha: 10 141 podaných vakcín; z toho 2569 první dávka, 3635 druhá dávka a 4937 třetí dávka



- Středočeský kraj: 7918 podaných vakcín; z toho 2719 první dávka, 2676 druhá dávka a 2323 třetí dávka



* 42. týden (18. 10.–24. 10.):



- Praha: 23 012 podaných vakcín; z toho 4749 první dávka, 2187 druhá dávka a 16 076 třetí dávka



- Středočeský kraj: 15757 podaných vakcín; z toho 4447 první dávka, 2291 druhá dávka a 9011 třetí dávka



* 43. týden (25. 10.–31. 10.):



- Praha: 23 079 podaných vakcín; z toho 6580 první dávka, 1726 druhá dávka a 14 773 třetí dávka



- Středočeský kraj: 20 886 podaných vakcín; z toho 6873 první dávka, 1885 druhá dávka a 12 128 třetí dávka



Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky