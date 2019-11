V sametové soutěži ocenila porota výtvarný nápad i vtipnost

Velice originální pojetí – a leckdy i překvapivě „dospělé“ zpracování. To je příznačné pro mnohé z prací přihlášených do středočeské výtvarné soutěže žáků základních a základních uměleckých škol nazvané Sametová. Uskutečnila se v rámci oslav 30. výročí událostí z listopadu 1989, přičemž její zadání shrnulo vše: „Zeptejte se rodičů nebo prarodičů na období takzvané sametové revoluce před 30 lety – a zachyťte, jaké mají vzpomínky, co a jak v té době prožívali či jaké byly jejich pocity.“

Ilustrační foto. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje