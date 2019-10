Po příchodu na vrchol kopce se každý z účastníků zaregistroval, dostal zdobený medový perníček ve tvaru draka, a na ruku mu bylo napsáno startovní číslo. Celkový počet startujících byl 28.

Soutěžilo se například o nejhezčího draka, o draka s nejdelším ocasem nebo o draka, který se ve vzduchu udržel nejdéle. Bohužel ten den akci moc nepřály povětrnostní podmínky, málo foukal vítr. A tak to na kopci více připomínalo běžecké závody, než klasické pouštění draka. Dostat draka do vzduchu bylo bez rozeběhu téměř nemožné a pak ho v něm udržet, to už vyžadovalo velkou dovednost. Povedlo se to opravdu jen několika účastníkům, většinou za pomoci tatínků, kteří je doprovázeli.

Celkově se akce vydařila, účast byla hojná, počasí přálo, tedy až na ten slabý vítr. Děti si odpoledne náramně užily a rodiče též. Jen pro jednoho z účastníků nedopadlo pouštění draka zcela úspěšně, když se mu drak s motivem dravého ptáka zamotal do drátů elektrického vedení, které je vedeno přes tento kopec.

Vladimír Trmal