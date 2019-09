Několikadenní klání v náročných disciplínách prověřilo jejich schopnosti a pevné nervy. Psovody a jejich psy čekalo šest disciplín. Při nich vyhledávali v nejrůznějších prostředích především drogy a výbušniny. Prostředí se střídala – od vozidla městské hromadné dopravy, přes prohledávání oděvních svršků a zavazadel až po vyhledávání ve škole.

„V loňském roce se mistrovství České republiky účastnili všestranní psi, letos závodili specialisté,“ upozornila mluvčí Policie ČR Kamila Čuřínová Ingrišová.

Mistrovství se zúčastnili zástupci všech krajských ředitelství, cizinecké policie, ochranné služby a vojenské policie. „Celkem to bylo sedmnáct družstev a jednatřicet soutěžících,“ uvedla vedoucí odboru služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR. Účastníků se zaměřením na vyhledávání výbušnin bylo osmnáct, se zaměřením na drogy pak třináct.

Soutěž nebyla jednoduchá. V jednotlivcích si nejlépe v kategorii drogy nakonec vedli Ondřej Skok a pes Anubis z Vojenské policie. V kategorii výbušniny na stupních vítězů stanul Jiří Gregovský a pes Viola z Krajského ředitelství Zlínského kraje. Ve družstvech pak zvítězili psovodi z Plzeňského kraje – Libor Pilař a pes Nail a Petr Uher a pes Uton, kteří dohromady získali 995 bodů.

Středočeský kraj reprezentovali Karel Kučera se psem Bilem a Karel Hájek a Manson. S celkovým ziskem 702 bodů skončili jedenáctí.

Na slavnostní předávání přijel ministr vnitra Jan Hamáček, první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek a ředitel ředitelství služby pořádkové policie Martin Hrinko.

Připravit takové mistrovství je běh na dlouho trať. Potvrdil to Michael Baloun z odboru služební kynologie a hipologie. „Aby to všechno klaplo, musí tomu příprava odpovídat. Víceméně jedno mistrovství skončí a začíná se připravovat další,“ řekl.

Libor Pilař: Jsem rád, že mě parťáci při soutěži vedli

Součástí mistrovství byl také pětadvacátý ročník soutěže o Putovní pohár policejního prezidenta. Ten letos putuje do Plzeňského kraje. „Ještě na nás doléhá taková ta euforie,“ předeslal s úsměvem člen vítězného družstva Libor Pilař, který zároveň se psem Nailem soutěžil i v kategorii jednotlivců ve vyhledávání výbušnin. „Zhodnotili jsme a prodali naši týmovou práci,“ zdůraznil.

Je těžké, závodit takto v týmu a spolupracovat?

To je z několika pohledů. Vedoucí družstva má jinou úlohu, přece jen se o nás stará a v tomto směru nám hodně pomáhá. Rozebíráme s ním taktiku, je to náš kouč, když to takto řekneme. Na týmové práci je krásné především to, že máme radost z výkonů obou lidí a našich svěřenců. Každý bod se počítá, není nám lhostejný a jsme rádi za to, kolika jsme dosáhli bodů.

Představíte nám svého psího parťáka?

Můj parťák je sedmiletý německý ovčák, jmenuje se Nail, ale já mu říkám Matýsek.

Kolika závodů jste se účastnil?

Na tomto závodě jsem benjamínek, jsem rád, že jsem tu měl své dva parťáky, kteří se mě zhostili a vedli mě. V našem týmu jsme měli i přípravu a tréninky, takže jsme se doladili a nakonec to bylo parádní.

Jak vnímáte váš týmový úspěch?

Mám strašnou radost z Petrova výkonu (Petr Uher v kategorii jednotlivců skončil letos na druhém místě, pozn. red.), protože tohle je místo mezi elitou České republiky.“

Plánujete jako tým nějaké další závody?

Určitě ne, příště sem nastoupí nový tým. Alespoň co se mě týče, protože brzy předávám pejska jinému psovodovy a odcházím na jinou funkci. Avšak spojenou s kynologií.