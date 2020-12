V tomto případě dostala drobné pozornosti dvojice pacientů, kteří museli zůstat hospitalizováni; Vánoce nevánoce. I v takto svátečním dni zůstala na trojlůžkovém pokoji volná pouze jediná postel; zbývající byly obsazené. Ježíšek na covidové jednotce chodil díky sestřičkám z chirurgie, informovala nemocnice na facebooku. „Přejeme všem pacientům hodně zdraví!“ doplnila – a v tomto případě rozhodně nejde o formalitu.

Na tento počin reagovala řada facebookových uživatelů – včetně kolegyň – pochvalnými komentáři. „Jste andělé,“ napsala například Lenka Zítková; mnohé uživatelky doplnily i obrázkové poděkování. S obsáhlejším textem se připojila i středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN). „Zatímco většina z nás má možnost být o vánočních svátcích s rodinami, mnoho jiných to štěstí nemá. Moc děkuji všem, co se starají o pacienty, kteří pomoc potřebují, dělají to s dobrou náladou a ještě kolem sebe rozdávají radost,“ okomentovala video z Mladé Boleslavi.

I další nemocnice se snaží čas nuceně strávený na lůžku pacientům zpříjemňovat – a jak je zřejmé, připomenutí Vánoc hospitalizovaným se nemusí projevovat jen na talíři (pokud to dietní režim aktuálně umožňuje) či v podobě dekorací na chodbách nebo pohádek z televizních obrazovek, jimž bývají nemocniční pokoje vybaveny. Nemocnice se snaží nabízet vánoční náladu i dalšími cestami – a nejde jen o tradiční sponzorské návštěvy dárců, kteří přinášejí pozornosti na dětská oddělení.

Příkladem může být opět Klaudiánova nemocnice, jejíž dobrovolnické centrum letos poprvé uspořádalo na odděleních následné péče v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti akci nazvanou Plníme vánoční přání – hledáme Ježíšky. Veřejnost se tak mohla poprvé zapojit a společně s dobrovolníky udělat radost pacientům na odděleních následné péče v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti. Cílem bylo potěšit ty, kteří nemohou být o Vánocích se svými rodinami.

Došlo na zpívání koled s kytarou – pod respirátorem to působí vcelku komicky – a především na rozdávání dárků. Praktických pozorností, které přinesli dobrovolní dárci z řad veřejnosti: hrnečků, ponožek, dek; nechyběly však třeba ani nazdobené a hygienicky zabalené perníčky. A podle slov nové koordinátorky nemocničních dobrovolníků Zuzany Kaftanové se dárků sešlo tolik, že stačily nejen k předvánoční nadílce na odděleních ONP, ale dostalo se i na pacienty, za kterými sestry domácí péče jezdí v nemocnice domů. A Kaftanová má jasno: z téhle akce bude tradice. Musí být, jestliže se hned napoprvé vedle nepřehlédnutelného nadšení v nejednom oku zaleskly i slzičky dojetí…