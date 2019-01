Vánoční prodej ryb: největší mela je dva dny před Štědrým dnem

Kolín - Kapr patří k Vánocům jako k velbloudovi hrb, dalo by se říci. Dokazuje to zájem Kolíňáků o tyto ryby. Právě po kaprovi sahají nejčastěji, když jde o vánoční svátky. Potvrdil to rybář Václav Abrahám. „Největší zájem je o kapra, ty prodáváme tak z pětadevadesáti procent," vysvětlil.

Kolíňáci začínají kupovat kapry. | Foto: Deník/ Jakub Šťástka

„Pak je amur, toho moc ale lidé nechtějí, protože je hodně tučný, hodí se tak na uzení. Sem tam lidé chtějí lína, štiku nebo sumce," zamyslel se. „Kilogram živé váhy vyjde zhruba na 85 korun, většina kaprů se pohybuje v rozmezí 2,8 až 3,2 kilogramu," podotkl rybář. Lidé však zatím nekupují, rybáři byli v úterý v ulicích teprve první den. „Lidem, co to dávají do mrazáku, to je docela jedno. Největší mela je každopádně dva dny před Štědrým dnem," řekl s úsměvem. Usmrcení již při nákupu Platí však spíše to, že lidé nechávají ryby usmrtit už při nákupu. Podle zkušeností Václava Abraháma tak neplatí zvyk, že by si brali rybu domů živou. „Dneska jsem živého ještě neprodával," vysvětlil. Václav Abrahám se v oboru už pohybuje přes dvacet let. „Původním povoláním jsem zootechnik, pak jsem ale dělal spoustu věcí. Dnes soukromě hospodaříme, toto je pouze jako doplněk," řekl, jak se dostal k prodeji ryb. Čtěte také: Ceny kaprů zůstávají podobné jako vloni, lidi kupují i pstruhy nebo amury

Autor: Jakub Šťástka