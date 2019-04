Střední Čechy - Od obyvatel hlavního města by se Středočeši mohli učit. Vyplývá to z informací mediálního zástupce společnosti Ekolamp Jana Hlaváče, který informoval o výsledcích recyklace světelných zdrojů.

Ilustrační foto | Foto: www.pixabay.com

Z nich podle něj nepatří do směsného odpadu zejména úsporné zářivky – a to kvůli malému množství rtuti, která by měla být odborně odebrána; zpracovat k dalšímu využití se dají i jiné druhotné suroviny. Recyklují se ale také lineární zářivky, výbojky či LED diody, připomněla Zuzana Adamcová z kolektivního systému Ekolamp. Ten celorepublikově zajišťuje zpětný odběr a zpracování osvětlovacích zařízení a dalších elektrozařízení