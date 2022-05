Patří beton na keltské oppidum? K Závisti se vyjádří archeologové

Také v rámci kraje je takzvané zázemí metropole, tedy její nejbližší okolí, nejmladší, potvrzuje Pavel Hájek ze středočeské krajské správy Českého statistického úřadu. „Nejmladší obyvatelstvo žilo v okresech Praha-východ (průměrný věk 38,9 let) a Praha-západ (39,4 let),“ konstatoval. S dodatkem, že to také byly jediné okresy v rámci republiky, u nichž průměrný věk obyvatel nepřekonal hranici 40 roků. A rovněž jediné, ve kterých u nás žilo více dětí do 14 let než osob starších 65 let. „Obyvatelé s nejvyšším průměrným věkem žili ve Středočeském kraji v okresech Kutná Hora (43,4 let) a Rakovník (43,3),“ nabízí Hájek také protipól; blízko stojí i Příbram (43,2). „V těchto okresech bylo zastoupení seniorů o více než třetinu vyšší než podíl dětí mladších 15 let,“ připomněl.

Okolí Prahy předbíhá Lysá nad Labem

Při pohledu do středních Čech podle jiného členění, z pohledu správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP), byl ještě mladší než nejbližší okolí Prahy region působnosti ORP Lysá nad Labem (38,8 roku); až za ním se seřadily ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (38,6), Říčany (39,3) a Černošice (39,4). „Kromě těchto správních obvodů převažovalo zastoupení dětí nad seniory ještě ve správních obvodech ORP Český Brod a Beroun,“ upozornil Hájek. Nejvyšší průměrný věk naopak vykázal obvod ORP Sedlčany (43,7 roku), kde statistici zaznamenali seniorů o 48 procent více než dětí. Vyšší průměrný věk také měly správní obvody Kutná Hora, Příbram (shodně 43,6) a Vlašim (43,5).

Řazení středočeských okresů podle průměrného věku

- Praha-východ: 38,9

- Praha-západ: 39,4

- Beroun: 41,4

- Nymburk: 41,5

- Mělník: 41,7

- Kolín: 41,8

- Mladá Boleslav: 41,9

- Kladno: 42,3

- Benešov: 42,7

- Příbram: 43,2

- Rakovník: 43,3

- Kutná Hora: 43,4

Zdroj: Český statistický úřad