Stále však platí, že lidé mají zůstávat doma s výjimkou nezbytných cest do práce, k lékaři či do lékáren, na nákupy – či za rekreací v přírodě.

Místo koledy jinou zábavu

Velikonoce letos nenabízejí třeba účast na církevních obřadech – věřící se s děním v kostelích mohu spojit prostřednictvím přenosů na internetu nebo na internetu – a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který stojí i v čele v čele Ústředního krizového štábu, opakovaně zdůraznil, že svátky roku 2020 se budou muset obejít i bez tradičního koledování. Stejně se ve svém proslovu k občanům vyjádřil třeba i premiér Andrej Babiš (ANO), jenž svým slovům dodal na důrazu výrokem o nepřijatelnosti „kolujících panáků“.

I proto třeba mluvčí mělnické policie Markéta Johnová tlumočí doporučení vedoucí oddělení prevence policejního prezidia Zuzany Pidrmanové: užít si letos Velikonoce „na domácí způsob“. Ostatně – s tím koledováním je to vlastně poněkud ošemetné. Kdo by vlastně měl vyrazit s pomlázkou? V mnohých regionech totiž vysvětlí, že tentokrát by podle tradice měla být řada na ženách – máme přece přestupný rok…

Koledu je tedy lepší nechat spát, přičemž Pidrmanová doporučuje dát přednost jiným způsobům trávení Velikonoc. S tím, že inspirovat se můžeme u našich sousedů. „Například v Německu a v Rakousku koledníci s pomlázkou nechodí. Děti, ale i dospělí, hledají poschovávaná vajíčka, zdobená perníková srdce či láhve dobrého moku v domě nebo na zahradách. Přehazují vejce přes střechu nebo hrají různé hry, kdy se spoluhráči navzájem snaží nakřápnout vajíčko soupeře,“ předkládá policejní preventistka doporučení, jež jindy z jejích úst zrovna nejsou běžná. „Inspirací na nejrůznější velikonoční zvyky a hry v kruhu rodinném najdeme celou řadu na internetových portálech,“ konstatovala.

O lufťáky místní nestojí

Chataře a chalupáře policie vybídla už před svátky, aby zvážili setrvání doma, pokud vyjíždět nutně nemusejí. Ty, kteří se do svých víkendových sídel přece jen vydali, nyní vyzývá, aby v místech svého rekreačního pobytu omezovali kontakt s dalšími lidmi. Ideální je nevycházet ze svého pozemku a nenavštěvovat se s tamními obyvateli. A jak Deník zaznamenal třeba v některých typicky chalupářských obcích na Benešovsku, místní o kontakt s lidmi přijíždějícími z měst nyní skutečně nestojí. Ani v případech, že jindy udržují se svými občasnými sousedy velmi přátelské a poměrně úzké kontakty, nyní vše zastiňuje obava z možné nákazy. Obzvlášť od Pražáků.

Lidé z měst nejsou vítáni ani na typických výletních místech. Tam jim brání v příjezdech i radnice, a to uzavřením parkovišť a masivním rozmisťováním přenosných dopravních značek se zákazem stání. To je hodně vidět třeba v obcích podél Berounky či například na Mělnicku. I tak však kupříkladu právě na Berounsku byla některá místa u atraktivních lokalit na Velký pátek i v sobotu odpoledne přímo zavalena odstavenými osobními auty.

Smrt zběsilost neodpouští

Řidiče policie upozorňuje, že Velikonoce představují jakýsi mezník mezi zimní a letní motoristickou sezonou – a ve větším množství se objevují jezdci na motocyklech a cyklisté, jejichž přítomnosti si ostatní účastníci silničního provozu během zimního období „odvykli“. Navíc se s lepším počasím objevuje více takových řidičů, kteří své šoférské schopnosti sami hodnotí tím způsobem, že si do horších podmínek vyjet netroufnou.

Policejní hlídky se však nyní zaměřují i na takové jezdce, kteří jsou naopak přesvědčeni, že větší machry nad ně není. Ředitel dopravní policie Jiří Zlý upozornil, že i přes Velikonoce trvá akce zaměřená na překračování nejvyšší dovolené rychlosti, spuštěná již na počátku dubna. A pokračovat bude i po svátcích. „Reagujeme na to, že jsme v době omezeného pohybu zaznamenali některá extrémní překročení rychlosti, při kterých v obci, kde se smí jet 50 kilometrů za hodinu, bohužel není výjimkou naměření rychlosti jízdy nad 100 kilometrů za hodinu. Právě nepřiměřená rychlost je přitom dlouhodobě jednou z nejčastějších příčin smrtelných nehod,“ upozornil Zlý.

Letošní Velikonoce jsou bezpochyby jiné, svým způsobem mimořádné, poznamenala preventistka Pidrmanová. „Doufejme, že i mimořádně klidné,“ vyjádřila přesvědčení, k čemu by mohla koronavirová omezení napomoci.