V posledních letech rok od roku stoupá počet odježděných kilometrů, které veřejná správa u dopravců objednává – poněkud výraznější nárůst je patrný u autobusů – a zvyšují se i počty přepravených cestujících. Stále vedou autobusy, ale železnice jejich náskok razantně stahuje. Loni se autobusem v kraji svezlo v průměru 163 tisíc denně a vlak použilo 149 tisíc pasažérů; rozdíl tedy činí 14 tisíc. O tři roky dříve si autobusy držely náskok 32 tisíc každodenních pasažérů. Ke změně zřejmě přispělo zlevnění cestování zavedením možnosti využívat tarif Pražské integrované dopravy, který nyní platí na celém území kraje v osobních vlacích i v rychlících. A zvláště na některých trasách také nárůst silničních kolon, v nichž často uvíznou a zůstanou trčet i autobusy.

Ani vlaky však nejsou bez problémů. Na některých tratích, zvláště na spojnicích Berouna a Benešova s Prahou (ale ve špičkách třeba i na příjezdu do metropole z kolínského směru) bývají vlaky často naplněny až na hranici kapacity. To bude do budoucna vyžadovat řešení, přičemž se hovoří například o snaze přimět dráhy k pořízení železničních vodidel s větší kapacitou. Nabízely by se i další možnosti, avšak s komplikacemi: nasazení většího počtu vlaků, což by přineslo i vítané zkrácení intervalů mezi spoji, brání omezená propustnost tratí, připojení dalších vozů (což by vložením prý bylo technicky možné třeba i u jednotek typu CityElefant) zase brání délka některých nástupišť.

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve čtvrtek připomněla, že do budoucna vidí řešení řady komplikací i v lepším propojení individuální automobilové dopravy s tou veřejnou. Konkrétně je řeč o výstavbě záchytných parkovišť P+R krajem i radnicemi, což lidem cestujícím do větších měst včetně Prahy umožní dojet autem k páteřní trase, pak pohodlně zaparkovat, nejlépe v blízkosti nádraží, nastoupit – a nechat se vézt; nejspíš vlakem.

Myšlenky na tramvaje trochu zrezivěly

S odstraněním komplikací v některých dopravně přetížených oblastech na pomezí středních Čech a metropole by také mělo pomoci prodloužení pražských tramvajových tratí za hranice hlavního města. Slibně se aktuálně rozvíjejí přípravy na vybudování trasy do Zdib na Praze-východ. O obdobných plánech se v posledních letech hovoří také na Praze-západ, a to hned ve dvou směrech: na Čestlice (kde některé sny naznačovaly vidinu protažení až k Průhonicím) a do Jesenice „Tam však za nynějšího vedení Prahy podporu z hlavního města nemáme,“ posteskla si hejtmanka Jermanová, jež se netají tím, že když byla v metropoli primátorkou její stranická kolegyně z ANO Adriana Krnáčová, vzájemné porozumění bylo mnohem větší.

Rozvoj veřejné dopravy ve středních Čechách:

* Autobusová doprava

Rok Ujetých kilometrů za rok Přepravených cestujících denně 2015 43,9 milionu 149 tisíc 2016 45,0 milionu 152 tisíc 2017 46,7 milionu 160 tisíc 2018 49,8 milionu 163 tisíc

* Železniční doprava

Rok Ujetých kilometrů za rok Přepravených cestujících denně 2015 14,3 milionu 117 tisíc 2016 14,7 milionu 121 tisíc 2017 15,3 milionu 138 tisíc 2018 16,0 milionu 149 tisíc

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje; data IDSK