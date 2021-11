Ostatní zastupitelé, až na Piráty, většinově návrh opozice odmítli. Piráti, ačkoli jsou součástí kolice vládnoucí kraji, se hlasování zdrželi – s tím, že by rádi získali podrobnější informace. Jinak se debata středočeských politiků rozdělila na dva póly. Zatímco zástupci opozice Michalika podezírají z možného střetu zájmů, většina v krajském zastupitelstvu problém nevidí.

Hlavní debata: břežanský pronájem

Předseda klubu ANO Martin Herman navázal na události z minulého čtvrtka, kdy se Michalik vzdal kandidatury na post ministra průmyslu a obchodu. Reagoval tím na dohady týkající se podnikání jeho rodiny, které se objevily v médiích. Michalik zdůraznil, že ačkoli nevidí jakoukoli komplikaci, nechce ke vznikající vládě přitahovat zbytečnou pozornost médií, když k řešení jsou důležitější věci. „Kandidatury jsem se vzdal proto, aby vláda mohla vzniknout co nejdřív a bez jakýchkoli problémů,“ konstatoval v pondělí. Tím věc vnímá jako uzavřenou. „Neexistuje žádná překážka k tomu, abych vykonával funkci na kraji nebo na komunální úrovni,“ zdůraznil, že z jeho čtvrtečního kroku nelze cokoli vyvozovat pro působení na pozici náměstka hejtmanky nebo starosty Dolních Břežan.

Herman sice míní, že takto pomyslný stín neulpí na vládě, ale na radě Středočeského kraje zůstane (odkazuje přitom na rozsudky týkající se žaloby, jíž se Michalik v minulosti domáhal omluvy právě po Hermanovi za jeho předchozí kritická slova, ale tuto při prohrál a omluvu nevysoudil), nicméně na jednání zastupitelstva chtěl řešit především dřívější platby za pronájem prostor v Dolních Břežanech. Tam v minulosti sídlilo Středočeské inovační centrum – a peníze směřovaly k firmě s Michalikovým podílem.

Náměstek hejtmanky v tom nevidí problém. Zastupitelům vysvětlil, že SIC vzniklo v roce 2015, kdy on byl opozičním zastupitelem bez možnosti cokoli ovlivnit. Smlouvu o pronájmu prostor v Dolních Břežanech podle něj podepisoval za kraj tehdejší hejtman Miloš Petera (ČSSD). V té době také v Dolních Břežanech vnikala centra laserového výzkumu – a zdálo se jako dobrý nápad, že SIC bude sdílet stejný objekt; obzvlášť když do obou projektů byl zapojen Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Původně se počítalo s tím, že SIC najde sídlo v budově laserového centra ELI Beamlines, to však mohlo nabídnout jen prostory s nedostačující kapacitou. Proto došlo na hledání jiných možností. „V Břežanech je jen jedna administrativní budova a není na výběr,“ konstatoval.

Vysvětlil i pozdější navýšení nájemného, které souviselo s rozšiřováním aktivit – a tím i prostor využívaných inovačním centrem. „Nájemné bylo za cenu nižší než v místě a čase obvyklou,“ zdůraznil Michalik. Připomněl, že když bylo SIC přestěhováno do budovy krajského úřadu v Praze, uvolněné prostory se okamžitě pronajaly za vyšší cenu. A mimochodem – umístění na hejtmanství SIC nevyhovuje, takže chystá další stěhování: opět do kancelářských prostor.

Zastupitelé vyjádřili jasnou podporu

Pokud jde o debaty o střetu zájmů, Michalik oponenty vyzývá, ať podají podnět k příslušnému orgánu, který rozhodne – a pokud dospěje závěru, že se o střet zájmu jedná, rozhodne o závažnosti i o tom, jaká škoda vznikla. On sám trvá na tom, že neprovedl nic, co bylo v neprospěch kraje, jeho občanů nebo SIC.

Hned několik kolegů se jednoznačně postavilo na jeho stranu. A nebyli to jen straničtí kolegové jako Martin Exner (STAN), podle jehož slov neexistuje nic, co by Michalika diskvalifikovalo právně nebo morálně. Rovněž statutární náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS) nepochybuje, že Michalik je mužem na svém místě. „Z jeho současných kroků žádný střet zájmů nevyplývá. Je schopen posouvat region dopředu.“

Také Jan Jakob (Spojenci/TOP 09) má o Michalikovi jasno: Jsem rád, že bude na krajské úrovni pokračovat,“ ocenil, že náměstek hejtmanky neodejde na ministerstvo. „Je to mimořádný náměstek a mimořádně schopný člověk,“ uvedl Jakob.