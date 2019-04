Rakušan kolegy nepřesvědčil argumentem, že takováto kontrola by měla zmírnit vyhrocené dohadování kolem hospodaření krajských silničářů, jež na středočeskou politickou scénu vnáší emoce už celé měsíce, stejně jako odkazem na to, že důslednější kontrolu i komunikaci se zřizovatelem doporučil i audit procesů ve správě silnic (také kolem tohoto auditu se mezi středočeskými politiky odehrály ostré debaty).

Většinu v zastupitelstvu Rakušan nepřesvědčil ani důrazem na to, že by nešlo o nic nového, zaváděného pouze ve středních Čechách. „My jsme opisovali v Karlovarském kraji u paní hejtmanky Vildumetzové,“ připomněl, že by rád prosadil praxi, která se podle něj osvědčuje v jiném kraji v čele s hejtmankou z ANO, která je předsedkyní Asociace krajů ČR. Většinu kolegů nicméně nepřesvědčil.

To, že hospodaření správy silnic kontrolní výbor prověřovat může, zdůraznila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Na základě schváleného plánu činnosti,“ připomněla, že k podkladům od silničářů se členové kontrolního výboru dostat mohou. Uvedla dále, že radní se kontrolními mechanismy ve vztahu ke krajské správě silnic zabývali – a o tom, jaký systém kontrol se připravuje, dostanou opoziční zastupitelské kluby písemné informace.