„Na vodě nejsi nikdy sám,“ upozorňují ve shodě s názvem kampaně, jejímž cílem je rekreanty upozorňovat, že na hladině je to podobné jako na silnici: s nutností respektovat pravidla (a znát je!), brát ohled na ostatní…

Právě na to zřejmě pozapomněla trojice jezdců na vodních skútrech, kteří se neúmyslně stali aktéry události, již Němcová Deníku připomněla jako největší malér, který se stal na vodě v minulé sezoně. Loni kolem poloviny července zranili – naštěstí ne závažně – ženu na lehátku. Co přesně se tehdy na Slapech odehrálo, není úplně jasné ještě ani bezmála po roce. Okolnosti události stále zkoumá policie.

Zdroj: Youtube

Jisté je, že je trojice prováděla nedovolené akrobatické kousky, při nichž došlo k nehodě. Zřejmě skútr při dopadu na vodu neplánovaně odskočil – a ženu zasáhl. Pokud policie dospěje k závěru, že byl spáchán trestný čin, měla by věc jít k soudu; jinak by plavební správa řešila přestupek. „V takovém případě hrozí ve správním řízení sankce do výše 100 tisíc korun,“ upozornila Němcová na možnou sazbu pokuty.

Kapitáne, pozor na špičku!

Zájem o domácí rekreaci na vodě se čeká enormní, upozornil ministr Havlíček. Mnohé ostatně napovědělo už loňské léto, kdy byla sezona také poznamenána koronavirovými opatřeními. „Očekáváme intenzivní plavební provoz, který souvisí s rostoucí oblibou dovolené na vodě – a také s omezenými možnostmi či chutí občanů prožít dovolenou v cizině,“ konstatoval ministr.

Zvládat předpokládaný nápor mají pomoci i změny režimu v některých lokalitách. Ve středních Čechách bude asi nejviditelnější změnou zavedení pomalé plavby právě na Slapech. Tam od 1. července do 31. srpna mají motorová plavidla plout v takzvaném výtlačném režimu (kdy se plavidlu nezvedá špička). Bude to tak ale pouze během dvou prázdninových měsíců, uvedl Havlíček. To Deníku potvrdila i Němcová: „Zatím je na Slapech běžný provoz.“

V menším rozsahu se stejné opatření uplatní ještě na sedmi dalších úsecích toků a nádrží (jestliže na Slapech půjde o 25 kilometrů, celorepublikově dohromady asi o 40; splavných vodních cest je 720 km).

Lokality pro plavce i pro sport

Ředitelka plavební správy upozorňuje nejen na intenzivní kontroly, ve spolupráci s policií prováděné „tak často, jak to umožní naše posílené kapacity“, ale i na další opatření. „Na 41 místech vymezíme bezpečné koupací prostory,“ připomněla plány pro celou republiku. Takových míst zapovězených plavidlům bude na Slapech čtrnáct a na Orlíku devět. Naopak budou vymezené oblasti, kde se lze vyřádit: výslovně určené pro akrobatickou plavbu malých plavidel a vodní lyžování.

Třeba většina jetsurfů, prken s motorem, by se mimo lokality vymezené žlutými bójemi s nápisem Sport vůbec neměla objevit. Naopak stále populárnější paddleboardy smějí téměř všude (zákaz platí třeba na Vltavě blíže centra Prahy, kde se nezkušení klienti půjčoven soustředili na fotografování s pozadím Hradu a pletli se do cesty lodím). I jich se ale týkají pravidla: střed řeky nechat volný pro velká plavidla, lodím nekřížit dráhu v jejich blízkosti – a plavce míjet s nejméně třímetrovým odstupem.