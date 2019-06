A to už znalci budou doma: řeč je o pivním festivalu, který se v sobotu koná v Neratovicích. Od 12. hodiny mu patří park za městským kinem; ve Smetanově ulici. Nemá chybět ani něco k zakousnutí nabízející výběr z pochoutek, jež se s pivem v břiše dobře shodnou: od klobás přes česnečku až po škvarkové chleby.

Akce se vstupem zdarma se koná již potřetí – a letos nabídne novinku: opakovaně použitelné kelímky, jejichž výrobu umožnila podpora od městského úřadu. Vypůjčit si je bude možno po složení zálohy 50 Kč. Jejich zavedení je reakcí na zkušenosti z minulých ročníků, kdy se pořadatelům nelíbilo, že i když se snažili třídit, valná část jednorázových kelímků přesto skončila ve směsném odpadu, řekl za organizátory Ondřej Hergesell. „Protože se snažíme přistupovat k přírodě ohleduplně, rozhodli jsme se pořídit recyklovatelné nádoby z tvrzeného plastu. Kromě ekologického aspektu mají i další výhody: lépe se z nich pije, mají praktický klip na zavěšení – a pro některé návštěvníky mohou být i upomínkou na příjemnou akci,“ netají přesvědčení, že novinka bude mít ohlas.

Za pivem se lze vypravit i do dalších míst. Rovněž v sobotu se ve Velkých Popovicích na Praze-východ koná již 27. ročník Dne Kozla. Akce, která je vedle piva tradičně spojena i s jídlem, muzikou, řemesly či prohlídkami pivovaru, je i součástí oslav 145 let existence tamějšího pivovaru.

Příští sobotu, 15. června, se je možno vydat třeba do Berouna. Tam se koná akce nazvaná Berounské hradby, jejíž součástí jsou na Husově náměstí i pivní slavnosti s přehlídkou produkce minipivovarů a hudebními vystoupeními.

Ve stejné době je možno zavítat také například do Slaného na Kladensku; vlastně jen o tři desítky kilometrů severněji. Tamější Masarykovo náměstí hostí tradiční Slánský tuplák, a to dokonce po dva dny: od pátku do soboty. Také zde doplní nabídku zlatavého moku muzika – a chybět nemají ani atrakce pro děti.

V sobotu 15. června se pivařským lákadlem stane i Nymburk. Tamější pivovar pořádá již po čtyřiadvacáté Den postřižinského piva. I s muzikou, dopoledními pivovarskými exkurzemi, programem pro děti – a třeba i s možností obdivovat parní lokomotivu.

Dokonce Středočeské pivní slavnosti pořádané krajem se uskuteční u Kladna v sobotu 22. června. Tradiční účastníci však budou muset pozměnit směr a místo do Velké Dobré, kde se akce konávala dřív, zamířit k obci Vinařice. Dějištěm je totiž Hornický skanzen Mayrau. I zde je pamatováno nejen na ukojení žízně, ale i na další lákadla: dobré jídlo včetně regionálních specialit, hudební vystoupení a program pro dětské návštěvníky.

Nové místo zvolené pro osmý ročník si organizátorka Středočeských pivních slavností Andrea Čiperová pochvaluje. „Věřím, že spojení přátelské a uvolněné nálady, která na slavnostech vždy panuje, s industriálním prostředím skanzenu ve Vinařicích bude zajímavé – a zážitek z celé akce ještě umocní,“ těší se na změnu.

Za pivem a dalším programem se však v sobotu 22. června bude možno vydat i na Berounsko: do městysu Cerhovice. V areálu za sokolovnou se uskuteční pivní slavnosti se Zdeňkem Izerem a hudebními vystoupeními. Zde si však návštěvníci budou muset nachystat peníze nejen na útratu, ale i na vstupné: na místě dvě stovky, v předprodeji o 50 Kč méně. Nemá chybět ani program pro děti, jež do výšky 140 cm mají vstup zdarma. Část areálu bude pro ně přímo vyhrazena. Organizátoři slibují i originální edici památečních půllitrů.