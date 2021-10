Kvůli zajištění bezpečnosti pak strážníci jedno z pouhých dvou spojení pravého s levým břehem řeky Sázavy, uzavřeli. „Kmen poškodil zábradlí a město na most přivolalo k posouzení statika,“ vysvětlil velitel strážníků.

Odborník na posouzení statiky objektů by se do Sázavy měl dostavit během několika málo, zatím neupřesněných dnů. Právě z toho bude také vyplývat, jak velkou škodu událost způsobila a kolek peněz bude potřeba na nápravu stavu. „Dnes určitě nepřijede, pravděpodobně by se tak mohlo stát v sobotu 23. října, ale je to prozatím bez záruky,“ připomněl Luboš Jelínek.

Podle místostarostky Moniky Pospíšilové, která je pověřena zastupitelstvem vykonávat funkci starosty Sázavy, má statik po čtvrtečním řádění větru, který měl sílu orkánu a dostal jméno Ignác, hodně práce a není jisté, zda zvládne vyhotovit posudek v sobotu také v Sázavě. „Strom poškodil dvě pole zábradlí," popsala.

Také proto pravděpodobně lávka zůstane uzavřená, což by mohlo platit i přes víkend. Pěší se z pravého břehu Sázavy, kde stojí také klášter, dostanou na levý se sídlištěm a centrem města po delší trase. Ta přes lávku měří zhruba 400 metrů, chůze přes hlavní silniční most pak minimálně dvakrát více.