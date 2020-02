Pokud se 'urodí' podle očekávání, měla by časem ve středních Čechách fungovat stovka parkovišť typu P+R - tedy umístěných u dopravních uzlů, obvykle nádraží (či případně autobusového terminálu), kde mohou řidiči nechat svá auta a dál pokračovat v cestě veřejnou dopravou. Vyplývá to z informací, které čerstvě zveřejnil na svém webu krajský úřad.

Parkoviště P+R. Ilustrační foto. | Foto: MHMP

Aktuálně v kraji funguje 16 takovýchto parkovišť, která vybudovaly obce; zpravidla tedy větší města. Třeba v Berouně se pro jeho umístění podařilo využít plochu pod mostem dálnice D5. Do budoucna se počítá jak s iniciativou radnic, tak samotného kraje. Ten aktuálně chystá 11 vlastních investic do parkovišť P+R, a to podél hlavních příjezdových tras do Prahy. Ještě ale není jisté, zda všechna tato parkoviště bude skutečně budovat kraj.