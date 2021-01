O krok blíž zahájení prací se dostala dostavba dálnice D4 z Příbramska směrem na Písek. O tom, že vláda schválila koncesionářskou smlouvu na dostavbu 32 kilometrů dálnice formou PPP projektu, informovalo v pondělí odpoledne na twitteru ministerstvo dopravy. Konsorcium DIVia, které tvoří francouzské firmy Vinci a Meridiam, spolupracující s českou společností Eurovia, uspělo s nabídkovou cenou 16,55 miliardy korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

„Smlouva nyní poputuje do Poslanecké sněmovny. Pokud ji schválí i poslanci, začít stavět by se mohlo už na jaře,“ nastínilo ministerstvo další postup. Konkrétně se s prvním kopnutím do země na již vykoupených pozemcích počítá hned po skončení zimního období: v březnu. Očekávané zahájení provozu je předběžně stanoveno na říjen 2024.