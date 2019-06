Od neděle 9. června, kdy začíná platit změna jízdního řádu, však cestující mohou očekávat novinku: konečná stanice nebude na Příbramsku, ale na až na jihu Čech. Trasa se prodlužuje do Blatné. Tam bude právě v neděli, v rámci oslav příjezdu jediného přímého vlaku z Prahy, připravena i možnost prohlídky místního depa a historické lokomotivy v čele vlaku. Ten totiž přiveze jedna z železničních legend: dieselelektrická bardotka.

Stroj s označením 749.121 už vlastně je mašinkou-babičkou: do pravidelné služby na dráze nastoupil před rovným půlstoletím. „Pro Středočechy bude tento vlak určitě zajímavým zpestřením jejich výletů,“ připomněl ve středu 5. června krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Silný zážitek je podle jeho slov zaručen: díky kombinaci malebné krajiny v okolí trati, unikátní historické lokomotivy a návštěvy zajímavých míst.

Co mohou při cestě na jih Čech obdivovat, přibližuje Středočechům náměstek pražského primátora s kompetencí v oblasti dopravy Adam Scheinherr (za Praha sobě), jenž krajinu brdských lesů oceňuje jako vítaný cíl výletů mnoha obyvatel hlavního města. „I v okolí Blatné, kam vlak nově dojede, je celá řada zajímavých cílů: třeba vodní zámek Blatná, hrad Zvíkov, viklan v Kadově nebo skanzen v Chanovicích,“ upozornil Scheinherr.

Právě on byl iniciátorem prodloužení trasy – a jeho nápadu fandí i starostka Blatné Kateřina Malečková (Rovně). Upozorňuje, že za vidění stojí nejen historické centrum města s romantickým vodním zámkem a přilehlým parkem s daňky a pávy či muzeum s novou stálou expozicí. „Na své si přijdou milovníci turistiky i cyklisté. Okolí je protkáno nenáročnými trasami, které vás dovedou do okolních obcí; například do Lnář se zámkem nebo do Sedlice s expozicí sedlické krajky,“ zve k návštěvě.

„Vlak Cyklo Brdy jezdí v letní sezoně ráno z Prahy každou sobotu, neděli a svátek,“ připomněl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Michal Štěpán. Z pražského hlavního nádraží odjíždí v 8.37 hodin, do Blatné dorazí v 11.10 hodin. Zpět se vrací v 16.31 hodin – a v metropoli zastaví těsně po sedmé večer.

V Praze a ve středních Čechách mohou cestující využívat nejen jízdenky Českých drah, ale i jízdné podle tarifu Pražské integrované dopravy (PID), jež vychází levněji. Koupit tyto jízdenky je možné nejen přes mobilní telefon v aplikaci PID Lítačka, ale ve středních Čechách i v hlavním městě si o ně lze říci i u pokladen Českých drah – je však třeba výslovně žádat jízdenky PID. V úseku Březnice – Blatná pak už platí výhradně jízdenky Českých drah.