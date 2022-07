Na prahu víkendu, kdy jsou ohlášeny teploty jen kolem 20 stupňů Celsia a občasné přeháňky, by se to sice mohlo jevit jako nepodstatné, v příštím týdnu už by karty měly být rozdány jinak: meteorologové očekávají příhodné počasí s teplotami šplhajícími k 27 stupňům. Pak je fajn slyšet dobrou zprávu ze Slap: odtud je ohlášeno i zlepšení.