„Je velmi důležité, abychom se už ve chvíli, kdy nám lidé volají, dověděli i takovou důležitou skutečnost, jako že se pacient potkal s nakaženým,“ řekla Deníku Petra Effenbergerová z centrály Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. „Nebo další problém – velmi důležitá je pro nás informace, že pacient má vysokou teplotu,“ připomněla. To vše potřebují operátoři záchranné služby vědět už při prvotním volání na tísňovou linku. Potřebné údaje sdělí posádce mířící na místo zásahu – a ta pak už reaguje tak, jak je třeba. Nedorazí tedy jen s rouškou, ale použije pomůcky a prostředky ochrany sloužící při kontaktu s osobami covid-pozitivními.

Roušky i pro přihlížející

Používání roušek se týká všech lidí přítomných na místě zásahu, zdůrazňuje dále Effenbergerová. I v tomto případě hovoří ze zkušenosti. Rozhodně totiž není ojedinělé, že na to lidé zapomínají. Pacienta, který potřebuje pomoc, sice rodina zpravidla rouškou vybaví, pokud to jeho stav umožňuje – tím to ale často také končí. Když pak jeho blízcí přihlížejí ošetřování, na to, že rouškami by si měli zakrýt obličej také oni, už pomyslí jen málokdo.