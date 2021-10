Z podnětu nespokojených voličů, jimž nešlo do hlavy, že v jejich okrsku Kupka nezískal ani jediný preferenční hlas, když oni přece jeho číslo zakroužkovali, následovalo přepočítávání části odevzdaných hlasů – a pak rozhodnutí soudu, že Kupka nastoupí do sněmovny místo někdejšího středočeského hejtmana (a také exministra) Petra Bendla ze stejné strany. Zásadní nesrovnalosti se však ukázaly i u počítání preferenčních hlasů pro jiné kandidáty. Odhalené chyby byly v řádu stovek, když některé komise například automaticky započítávaly preferenční hlasy prvním čtyřem kandidátům, ačkoli u těchto jmen žádné kroužky nebyly.

Volíme si nové poslance. Středočeský kraj – v České republice nejlidnatější – má v Poslanecké sněmovně nejvíce zástupců: v končícím volebním období 26. Devatenáct mužů a sedm žen. O tom, kteří to budou, rozhodovaly před čtyřmi roky tři pětiny voličů: 63 procenta. Konkrétně se k urnám v kraji dostavilo 664 722 občanů, kteří odevzdali 660 619 platných hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.