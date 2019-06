Exkurze do štol a lomů začíná v Mořině. Návštěvníci dostanou bezpečnostní pomůcky, jsou poučeni o bezpečném chování a vydají se do hlubin země.

Průvodce ukazuje zajímavosti a vypráví o historii lomů, štol a k čemu co sloužilo, či dosud slouží. U Malé Ameriky po krásných výhledech do lomu štola zavede návštěvníky ke zvonu, u kterého vypráví pověst o Hagenovi. To byl německý voják, kterému se koncem války nepodařilo uprchnout zpět do Německa, a zabarikádoval se omylem před pronásledovateli ve slepé štole, kde vlastní rukou zahynul. Dodnes po štolách chodí a kdo zazvoní na zvon, toho do roka a do dne dostihne Hagenova pomsta. Legenda se na denním slunci krásně poslouchá, ale když stojíte potmě ve štole a posloucháte kapání vody v okolních prostorách, běhá mráz po zádech.

Další zajímavostí je lom Mexiko, ve kterém za války a po komunistickém převratu fungoval pracovní lágr. Za komunistického režimu zde političtí vězni živořili v nelidských podmínkách a museli velmi těžce pracovat, mnoho z nich na následky pobytu zemřelo. Při pohledu do lomu běhá mráz po zádech z úplně jiných důvodů, než před tím u Hagenovy štoly.

Nezapomenutelný pohled se otevírá do lomu Velká Amerika, který vypadá opravdu pohádkově. Modrá voda a vysoké skalnaté stěny vypadají jako z jiného světa.