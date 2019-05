S opravami, údržbou, modernizací i výstavbou krajských silnic pomůže více než čtvrtmiliarda korun, již kraj získá od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Podle smlouvy mezi touto státní organizací, krajem a jeho správou a údržbou silnic, jejíž podepsání schválili středočeští zastupitelé, stát letos na středočeské dvojky a trojky pošle přes 231 milionů korun.

Tyto peníze by přitom konkrétní akce měly zaplatit v plné výši, plyne ze slov radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO). U těchto projektů se tedy nepočítá s finanční spoluúčastí, jaká je běžná v případě získávání peněz prostřednictvím dotací. „Měla by být nulová,“ potvrdil radní. „Předpokládáme totiž, že se nám opět podaří splnit klíčovou podmínku, podle které musíme v roce 2019 na investiční i neinvestiční výdaje do silnic druhé a třetí třídy vynaložit z našeho rozpočtu více peněz než byl průměr v letech 2016 až 2018,“ vysvětlil Petrtýl, jak fungují pravidla. To, že kraj zmiňované podmínce vyhoví, přitom považuje téměř za hotovou věc: částky vynakládané krajem na obnovu silnic rok od roku rostou – a s navýšením počítá rozpočet i pro letošní rok.

To, že peněz vyčleněných na zlepšení stavu silnic v posledních letech přibývá, s povděkem kvituje i opozice. Někteří z jejích představitelů nicméně zvedají varovně prst: jen sledováním výše částek poměřovat údržbu nestačí. Říkat, že na opravy a rekonstrukce silnic jde víc a víc peněz, je hezké – rozhodující ale je stav silnic, upozornil Martin Macháček (STAN). „O tom, jak se s penězi hospodaří, rozpočet nic neříká,“ zdůraznil na jednání zastupitelů. Zmínil třeba nerovnost silnic po opravě – louže vody se podle jeho slov loni držela například nad „záplatou“ u vesnice Třemblat na Praze-východ – a vyzval silničáře k důslednému sledování kvality odvezených prací. Na to krajská správa silnic nezapomíná, ujistila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Kontrolujeme to – ano, je tam lidský faktor a někdy se to nepodaří na sto procent,“ poznamenala. S tím, že celkově práci správy a údržby silnic oceňuje.

Hejtmanka také připomíná, že Středočeský kraj spravuje ze všech regionů zdaleka nejvíc kilometrů vozovek a mostů. „Navíc dluh byl na silnicích z minulosti tak velký, že by se bez razantního růstu výdajů jejich stav viditelně nelepšil. I proto jsme rádi za poskytnutou částku ze SFDI,“ uvedla Jermanová. Upozornila, že bezmála devět tisíc kilometrů silnic spravovaných krajem trpí nejen „obrovským investičním poddimenzováním“ z minulosti, ale také neúměrnou zátěží v důsledku toho, že není dokončena dálniční síť.

Takzvaný vnitřní dluh, tedy potřeba investic, aby se středočeské silnice podařilo dát do pořádku a řidiči z celé republiky neměli důvod stěžovat si na jejich kvalitu, je podle slov radního Petrtýla vyčíslen na zhruba 50 miliard korun. Taková suma k dispozici není – a nepomohlo by, ani kdyby byla: omezené jsou jak kapacity stavebních firem, tak možnosti rozjet práce na více místech současně, aby střední Čechy nezůstaly neprůjezdné. Zdejší silnice přitom pokrývají nejen potřeby samotného kraje, rozlohou i zalidněním největšího ze všech, ale také zajišťují příjezd k Praze – a rovněž slouží jako hlavní křižovatka republiky.