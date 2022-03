„Informace o vyloučení sborné z hokejového šampionátu, ale i dalších ruských sportovců z vrcholných světových akcí, je pro značnou část Rusů znamením, že se skutečně děje něco špatného. Do jisté míry to ruskou veřejnost probouzí,“ konstatoval muzikant a otec české sportovní hvězdy.

Podle jeho slov Rusko není v současném stavu připraveno stát se demokratickou zemí. „To je bohužel optika, kterou my ze Západu Rusko vnímáme. Zapomínáme, že je to země, která nemá žádnou demokratickou tradici. U nás už demokracii pamatují předkové z dob Rakouska – Uherska. Ale Rusko se překlopilo z feudálního systému rovnou do systému komunistické totality a bude možná trvat další století, než bude jeho společnost připravena stát se demokratickou v té podobě, jak ji vnímáme my,“ myslí si Janek Ledecký.

Na náměstí tekly slzy pro Ukrajinu. Vzkaz od Ester předal i Janek Ledecký

Ten v na poděbradské akci pro Ukrajinu zahrál dvě písně a předal také vzkaz od dcery Ester. „Mám vás tady všechny pozdravovat. Momentálně trénuje v Livornu, aby vám zase o víkendu mohla udělat radost při závodech Super–G,“ uvedl Ledecký.