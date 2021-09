Výsledky? Odhalení covid-pozitivních žáků bylo ve Středočeském kraji spíše výjimkou. Podle pátečních informací při 128 762 testovaných „školácích“ všeho věku pozitivní výsledek ukázal 41 antigenní test. Většinou se však jednalo o planý poplach: ověření přesnějším testem s vyhodnocením v laboratoři metodou PCR ukázalo, že desítky původně zjištěných pozitivit se nepotvrdily.

Potvrzených pozitivit jen několik

V pátek bylo na základě PCR testů potvrzeno pět pozitivit, přičemž v případě dalších tří vzorků se na zprávu z laboratoře ještě čekalo. Jednotlivé případy byly plošně rozmístěny; nekumulovaly se tedy v jedné škole a ani ve stejné lokalitě. Údaj o dvou pozitivních výsledcích Deník zaznamenal pro okres Praha-východ, avšak i v tomto případě šlo prakticky o protilehlé okraje okresu.

Jak se postupovalo, vysvětlil Deníku ředitel poděbradské ZŠ Václava Havla Vlastimil Špinka, který řešil jeden z případů potvrzené pozitivity. Děti, jimž vyšel antigenní test pozitivně, učitelky ihned odvedly ze třídy. A poté, co u jedné žákyně potvrdilo pozitivitu i PCR vyhodnocení, neznamenalo to pro spolužáky žádné změny nebo omezení: z konzultace s hygieniky vyplynulo, že jestliže děti byly pohromadě sotva deset minut, není třeba přijímat další opatření nebo omezovat výuku. Testovali se i dospělí – a to jak pedagogové, tak i další zaměstnanci; například družinářky nebo kuchařky ve školních jídelnách. Všech 1915 zatím evidovaných testů ve středních Čechách mělo negativní výsledek.

Pokračování v příštím týdnu

Další testování ve školách se chystá v pondělí 6. a pak ve čtvrtek 9. září. Podle jeho výsledku pak představitelé státu mají rozhodnout o dalším postupu. Třeba náměstek primátora Mladé Boleslavi Daniel Marek (STAN) soudí, že mnohé naznačují už první výsledky: v celém městě se při školním testování objevily jen dva pozitivní výsledky v antigenních testech – a konfirmace metodou PCR podezření na nákazu nepotvrdila. Marek také připomněl, že většina rodičů situaci chápe: těch, kteří testování svého dítěte odmítli, bylo ve městě jen pár. Zásadně jiná je situace v malotřídce ve Vraném na Kladensku. Tam rodiče výhradami nešetřili. A kvůli postoji k provádění testů – spíš kvůli dlouhodobému nesouhlasu s nimi – se dokonce rozpadl učitelský tým.

Testování v nynější podobě odmítá i středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Antigenní testy nám o dětech a viru neřekly a opět neřeknou vůbec nic,“ zopakovala Pecková své výhrady z jara. Opírá je o zkoumání, které hejtmanství zorganizovalo ve spolupráci se společností GeneSpector. Už tehdy volala po testování ve školách s využitím PCR metody – a na tom trvá i nyní. „Prostě jsme se neposunuli ani o píď,“ posteskla si – přičemž viní představitele státu, že se opět vydali cestou sice relativně snadnou, již však ona považuje za „blbou a drahou“.