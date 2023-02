Kratší platnost o půl hodiny

Od dubna zdraží jízdenky pro jednotlivé jízdy na krátké vzdálenosti. Delších cest se naproti tomu změny téměř nedotknou, nebo naopak dojde k jejich zlevnění.

„U jednotlivého jízdného dochází ke sloučení stávajícího jízdného za 14 korun a 22 korun (dvoupásmové jízdenky na 15 a 30 minut) do jedné jízdenky s jízdným za 20 korun a časovou platností 15 minut,“ upozorňuje PID.

U jízdenek za 30 korun a výše se ceny nezmění, dojde však ke zkrácení jejich časové platnosti o 30 minut.

Celodenní jízdenky pro území Středočeského kraje naopak výrazně zlevní. Navíc bude zavedena celodenní jízdenka pro nejpoužívanější mimopražská pásma 1–4. Bude stát 80 korun.

Desetiměsíční jízdenka pro studenty

Další novinkou bude zavedení desetiměsíčních kuponu. „Budou k dostání pouze v elektronické podobě. Jejich využití se předpokládá zejména u žáků a studentů do 26 let. Pro kategorii Student 18–26 let bude s omezeně volitelným začátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11,“ píše se ve zprávě PID.

Nově se počítá i se zavedením přenosného předplatního jízdného pro vnější tarifní pásma ve výši 135 procent plnocenného jízdného. „Umožní anonymní použití časových kuponů primárně pro firemní zákazníky, kteří využijí tyto jízdní doklady jako bonus pro své zaměstnance nebo pro služební cesty,“ píše PID

Zvýhodněné vstupenky se nevrací

Předplatní kupony za současné ceny budou moci cestující zakoupit do 31. března. Nákup za nové ceny bude možný od 1. března, platit však budou nejdříve od 1. dubna.

Zpětný odkud nevyužitých plnocenných jízdenek pro jednotlivou jízdu bude umožněn od 1. dubna do 30. září. Zpětný výkup zvýhodněných a zvláštních jízdenek pro jednotlivou jízdu ale možný nebude, jízdenky je nutné do 31. března využít.

Ceny a časové platnosti základních jízdenek PID pro jednotlivou jízdu od 1. 4.

Počet pásem: časová platnost, cena

2 pásma (neplatí na území Prahy): 15 minut, 20 Kč

3 pásma : 30 minut, 30 Kč

4 pásma (neplatí v pásmu P): 60 minut, 40 Kč

5 pásem: 90 minut, 50 Kč

6 pásem: 120 minut, 60 Kč

7 pásem: 150 minut, 70 Kč

8 pásem: 180 minut, 80 Kč

každé další pásmo: vždy 180 minut, +10 Kč

Zdoj: PID

Ceny jednodenních (24 hodinových) jízdenek

Pásma: původní cena do 31. 3. 2023/cena od 1. 4. 2023

Pásma 1-4: nebylo/80 Kč

Všechna vnější pásma (1-12): 180 Kč/ 140 Kč

Praha + pásma 1-4: 200 Kč/ 160 Kč

Praha + všechna vnější pásma (1-12): 300 Kč/240 Kč

Zdoj: PID