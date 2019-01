Vyšší platy by si zasloužili hlavně hasiči a lidé pracující ve zdravotnictví

Kolínsko - Kdo je ve své profesi nedoceněný? Zaměstnanci v kterém oboru by si zasloužili vyšší platy? Zeptali jsme se obyvatel Kolína, jaký na to mají názor. Komu by přilepšili?

„Vzhledem k tomu, že nemám bližší informace, jak je kdo placený, napadá mě ze zkušenosti jen advokátní koncipient," řekla upřímně Nikola Vrátná. Podle jejích slov mají advokátní koncipienti povinnou tříletou praxi pro splnění advokátních zkoušek. „Domnívám se, že některé advokátní kanceláře toho zneužívají, protože poptávka je vysoká a praxe nutná," řekla. Otázkou podle jejích slov je, zda po splnění všech nutných zkoušek a udělení titulu se plat nezvýší natolik, že jsou tři roky s nízkým ohodnocením únosné. Milan Hutla si myslí, že více peněz by si jistě zasloužili lékaři a hasiči. Jejich práce je podle něj nedoceněná a oni mnohdy obětují mnohem více, než dostanou zpět v podobě svého platu. Zvýšení minimální mzdy Obdobný názor má také Pavel Chábera. „Určitě bych přidal těm, kteří nasazují životy pro druhé a nebo pomáhají lidem," řekl. Na mysli prý měl právě například hasiče nebo zdravotní sestry. S jejich názorem úplně nesouhlasí Lenka Kranková. Ne, že by větší platy zdravotníkům, hasičům nebo například také učitelům nepřála. „Pořád se řeší zdravotnictví a školství, ale bylo by fajn podívat se také, jak jsou na tom nižší sféry," myslí si. Podle jejích slov jsou nedoceněné zejména prodavačky, které mnohdy tráví v obchodech dlouhou dobu, pracují o svátcích, tahají těžké zboží a v práci tráví i soboty nebo neděle. „Určitě bych zvýšila minimální mzdu," dodala ještě Lenka Kranková. Podle Kateřiny Švolbové by si větší finanční ohodnocení zasloužili státní zaměstnanci. Podle jejích slov je málo peněz v sociálních službách. „Hlavně v těch nejnižších pozicích," řekla s tím, že má na mysli přímou obslužnou péči. Dobrý pocit z pomoci druhých Podle Elišky Dobiášové Turkové jsou často jmenovaní právě hasiči, učitelé a lékaři, ale k hodnocení jejich platů prý nemá dostatek informací, a proto nemůže soudit. „Jako maminka na rodičovské jsem se však setkala s jinými méně veřejnosti povědomými povoláními, kde finance jistě chybí," řekla. „Jsou to především porodní asistentky, zvláště pak ty, které jsou ochotné působit u rodičky doma, dále zdravotní sestry či bratři a pomocný personál celkově, duly, laktační poradci a výživoví poradci," vyjmenovala. Podle jejího názoru to jsou všechno povolání, kde musí lidé spíše než pro peníze pracovat pro dobrý pocit z pomoci druhých. Podle Zdeňka Hejduka by si více peněz zasloužili učitelé. „Mají náročnou práci," ohodnotil. Čtěte také: Manažeři versus dělníci. Kde se nejvíc liší platy

Autor: Lucie Mašínová