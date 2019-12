Na relativně blízkou sjezdovku se mohou Středočeši vydat do Monínce. A zbytek? Běžky, brusle a na leckterý kopec se dají vzít děti sáňkovat.

Právě Monínec byl vůbec první sjezdovkou, kam se mohli lidé letos vydat za lyžováním. „Otevírali jsme již v polovině listopadu.Na lyžařskou sezonu jsme se i proto připravovali už od léta. Hlavní práce probíhali od října díky technologogii Snowfactory, která vyrábí sníh, i když je venku nad nulou,“ uvedl PR manažer Radek Polák.

Lidé tak mohou vyrazit na trať dlouhou zhruba půl kilometru, a to od pátku do neděle od 9 do 16 hodin a od úterý do soboty i večer od 18 do 21 hodin. „S plným provozem areálu, jenž nabídne 1,2 kilometru dlouhou Hlavní sjezdovku a Hotelovou sjezdovku, která měří 170 metrů, počítáme zhruba od konce prosince.

Na návštěvníky Monínce bude nově čekat zimní tubing, tedy jízda na pneumatikách speciálním korytem. „Již nyní navíc stojí u horní stanice lanovky nejstarší poštovna v Česku, která byla původně na Sněžce a poté na Javorové skále u Monínce. Poštovna je příjemnou zastávkou, kde návštěvníci najdou expozici o její stopadesátileté historii,“ řekl Radek Polák.

Tím ale výčet sjezdovek, kam by se lidé mohli vydat, ve středních Čechách končí. Kdysi fungovala ještě jedna v Příbrami, to ale v současné době již neplatí. Příbramská lyžařská sjezdovka na Padáku je už několik let mimo provoz. V současné době není provozovatel a ani vhodné klimatické podmínky pro umělé zasněžovaní. „Město neuvažuje o provozování lyžařské sjezdovky na Padáku,“ konstatovala tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Sjezdovka kdysi byla na Kutnohorsku ve Zbraslavicích, kvůli mírným zimám ale už není v provozu. Milovníci zimních sportů tak mohli přejít z běžek na brusle - mohou využívat ledovou plochu na Zimním stadionu Čáslav, který byl dostavěn teprve před třemi lety, nebo na Zimním stadionu Kutná Hora.

Novinkou letošní sezony tam bude nové zázemí pro diváky a nebruslící doprovod, kteří doteď museli trávit čas jen na lavičkách. To by mělo být hotové do konce roku. Jde o prosklenou místnost s výhledem na ledovou plochu u prodejního stánku s občerstvením. Vytápěná místnost by měla pojmout zhruba dvacet diváků.

Některá města nabízejí svým obyvatelům možnost vyrazit na běžky. V případě, že by napadl sníh, Město Nové Strašecí má k dispozici stroj na vytvoření běžecké stopy - dělá se v areálu fotbalového klubu, je tam i umělé osvětlení. Za dobrých přírodních podmínek lidé využívají pro běžkování cyklostezku Rakovník - Křivoklát. Trasa je dlouhá 18 kilometrů, zpět do Rakovníka se dá následně dojet vlakem. Musí být ale opravdu dostatek sněhu.