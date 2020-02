Rozruch kolem předpokládaného výskytu vlka prakticky v těsném sousedství hlavního města, který před týdnem přinesla zpráva mysliveckého hospodáře o nálezu zadáveného srnce u Radonic na Praze-východ, nyní poněkud utichl. Ačkoli se charakteristická zranění na těle srnce přítomnosti lovícího vlka zdála nasvědčovat, genetická analýza, jež měla přinést jasnou odpověď, jeho podíl nepotvrdila. Ve čtvrtek to uvedla Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlk. Ilustrační foto | Foto: Deník / Kilián Milan

„Analýza DNA ze vzorků, které byly minulý týden odebrány z kadáveru srnce zabitého u Radonic, ukázala profil lišky obecné,“ shrnula to, co lze na základě rozborů říci s jistotou. S upozorněním, že to však rozhodně neznamená, že by se srnec stal kořistí lišky. Ta pouze byla na místě jako poslední, a tak se na těle strženého kusu zachovaly její stopy. Skutečným lovcem mohl být pravděpodobně pes – a možná, že skutečně i vlk. Odebrané vzorky však jeho genetický materiál neobsahovaly. „Liška se pouze přiživila na jeho kořisti,“ upozornila Šůlová k výsledkům analýz.