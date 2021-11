Předpokládá se, že by tyto peníze měly být určeny jak na financování provozu středisek ekologické výchovy, tak na vlastní osvětovou činnost. Konkrétně na rozmanité výukové programy, přednášky, výstavy, naučné materiály, ale i pobyty v ekovýchovných centrech, odborné exkurze, osvětové akce – či například na budování naučných stezek; jak těch nových, tak na obnovu již existujících.

Pokud zastupitelé navrhovaný program schválí – a spíš lze očekávat, že to bude formalita, než počítat s tím, že by měly nastat komplikace – žádosti o krajské dotace by mělo být možné podávat na počátku příštího roku. Konkrétně v termínu od 13. do 26. ledna.

Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) připomněla, že hlavními cíli ekologické výchovy je přimět lidi k tomu, aby změnili svůj vztah k životnímu prostředí, zajímali se o jeho stav – a také se naučili předpokládat důsledky svého jednání. „Naší prioritou je podpora trvale udržitelného rozvoje. A tento program nás pomáhá učit, jakým způsobem může každý z nás přispět k tomu, abychom se z přírodních krás mohli těšit nejen my sami, ale také generace, které přijdou po nás,“ zdůraznila.