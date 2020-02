Posloužit mohou třeba na místě hromadných neštěstí s větším počtem postižených, ať už by se jednalo třeba o nehodu – či například o úmyslný útok.

Setkávání s doktorem je výhodné

Pro systém rendez-vous poslouží upravené vozy Škoda Kodiaq se speciálními vestavbami obsahujícími potřebné záchranářské vybavení, které se z Mělníka rozjedou do svých nových působišť. Sloužit budou v Benešově, Hostivici a Rakovníku. Pokud má lékař vlastní auto s řidičem, není vázán na „velkou sanitku“, v níž po stanovení diagnózy a zahájení léčby ve většině případů už pacienta doprovázet do nemocnice nemusí – a lze s ním počítat pro další zásahy v regionu, připomněl ředitel středočeských záchranářů Jiří Knor. „Tento způsob využívá lékaře v terénu mnohem efektivněji a flexibilněji,“ ocenil. Navíc už na samém počátku, při vysílání týmů na místo události, může operační středisko podle dostupných informací volit optimální nasazení sil: postačí na místě dvoučlenná posádka záchranářů z „velké“ sanitky – nebo jde o závažnou událost, kdy s dvojicí záchranářů ještě spojí síly dvoučlenná lékařská posádka rendez-vous?

Do budoucna záchranáři počítají s tím, že k převážení lékařů a jejich vybavení budou využívat také o něco menší karoqy. Na to přikyvuje i krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO); připomíná, jak se krajské záchrance k tomuto účelu osvědčily dnes již nevyráběné modely Škoda Yeti. Větší kodiaq má nicméně jednu výhodu: vejde se tam stážista, připomněl primář záchranářů Robert Kučera. To je tak: někdy vůz rendez-vous nepřiveze jednoho lékaře (či často lékařku), ale hned dva. „Povinností praktických lékařů před atestací jsou i služby na záchrance; samotné je ale vyslat nemůžeme,“ vysvětlil Deníku Kučera. Pak se větší auto hodí.

Dodávky pro hromadná neštěstí

Pro nasazení u mimořádných událostí s větším počtem postižených osob si záchranáři vybrali model Volkswagen Crafter. Vybaveny jsou tyto vozy speciálním zdravotnickým materiálem, nechybí ani páteřní desky určené k transportu zraněných, ale také další užitečné pomůcky: elektrocentrály a nafukovací stany, které díky kompresoru mohou začít sloužit během několika minut. Lze je využít jako provizorní ošetřovnu i jako zázemí. Základnami crafterů s pomůckami, jež si každý přeje využívat co nejméně často, se staly Benešov, Mělník a Příbram. Odtud budou v případě potřeby vyjíždět na místa hromadných neštěstí.

Dojezd kolem devíti minut

Do budoucna se počítá s další obnovou autoparku krajské záchranky. Její ředitel Knor Deníku připomněl, že už se čeká na dodávku 15 „velkých“ sanitních vozů, volkswagenů s rozměrnou skříní, se kterými jezdí záchranářské posádky a jsou určeny pro přepravu pacienta – a další objednávky se plánují, aby byla zajištěna průběžná obnova vozového parku. „Poslední významnou dodávkou bylo 40 sanitek z roku 2012,“ připomněl Knor. Od té doby následovalo jen několik menších nákupů, kdy největšími počty pořízených aut bylo pět a sedm. Dva kodiaqy, z nichž jeden slouží v Kladně a druhý v Mladé Boleslavi, také záchranáři získali darem od Škody Auto.

Ročně celkem 84 výjezdových skupin středočeské záchranné služby ošetří kolem 120 tisíc pacientů. Povinností je dodržet dojezdový čas do 20 minut od zavolání, zpravidla se však záchranáři dostanou pod polovinu tohoto limitu určeného zákonem. „Vozidla rendez-vous jsou v průměru lehce pod devíti minutami, velké sanity RZP mírně nad devíti minutami,“ konstatoval Knor.

Kdo platil nová auta záchranářů

* Tři vozy Škoda Kodiaq pro rendez-vous:

- Celkové náklady necelých 3,6 milionu korun

- Zhruba 3,2 milionu korun pochází z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

- Čtyři sta tisíc uhradil kraj prostřednictvím investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje

* Tři vozy Volkswagen Crafter pro mimořádné události:

- Dvě auta zaplatila dotace ve výši 3,5 milionu korun od ministerstva zdravotnictví – z prostředků na zajištění připravenosti záchranných služeb na řešení mimořádných událostí, krizových situací a zajištění akceschopnosti

- Pořízení třetího vozidla umožnil příspěvek z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši téměř 1,7 milionu korun, doplněný více než 100tisícovou částkou z fondu investic středočeské záchranky



Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje