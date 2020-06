Pomoc s výstavbou nejméně 200 drobných vodních děl v příštích čtyřech letech. Takový recept na ochranu středočeské krajiny před suchem i povodněmi nabídl poslanec, líbeznický starosta a lídr jedné z kandidátek pro říjnové krajské volby Martin Kupka (ODS), který ve čtvrtek vystoupil na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Tam se právě jednalo o zákonech týkajících se sucha i ochrany půdy – a shodou okolností ve stejný den meteorologové varovali před možností silných bouřek s extrémními srážkami a rizikem povodní.

Ze zahájení kampaně středočeské ODS v pražském Jazz Docku před říjnovými krajskými volbami. Na snímku je lídr kandidátky Martin Kupka. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Lokálním řešením jak pro období dlouhotrvajícího sucha, tak pro případ intenzivního deště jsou podle Kupkových slov právě drobná vodní díla. „Nedávno jsme se zasadili o výrazné zmírnění byrokracie při povolování vodních děl s plochou do dvou hektarů a výškou hráze do 2,5 metru,“ pochlubil se krokem, který by mohl vést k urychlení výstavby.