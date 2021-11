Na Černém Mostě lze obsloužit až 500 lidí denně. „V případě potřeby jsme však připraveni kapacitu navýšit,“ informovala mluvčí FnKV Tereza Romanová. Podle vyjádření rezortu zdravotnictví z minulého týdne „je v jednání otevření ještě jednoho velkého očkovacího centra v Praze“.

V proočkovanosti populace proti koronaviru se metropole řadí mezi nejúspěšnější regiony. První dávku dostalo do konce listopadu přibližně 831 tisíc osob s trvalým bydlištěm v Praze, druhou kolem 760 tisíc a třetí posilující zhruba 130 tisíc. Středočeský kraj je v tomto ohledu ještě větší „premiant“. V relativním počtu prvních a druhých dávek se o prvenství delší dobu přetahuje s Vysočinou. Momentálně má alespoň jednu dávku přes 880 tisíc Středočechů (75 % obyvatel starších 12 let) a druhou více než 800 tisíc (68,6 %).

Online reportáž

V Praze i středních Čechách stejně jako v celé zemi roste od konce října zájem o očkování v důsledku zhoršení situace a protiepidemických restrikcí. Začátkem minulého týdne, v jehož průběhu došlo k výraznému růstu podaných dávek, se v hlavním městě očkovalo 8 až 10 tisíc lidí denně. A v 19 z celkových 20 vakcinačních center na území Středočeského kraje zaznamenali mezitýdenní přírůstek, v některých případech velmi zásadní. Největší očkovací středisko v mladoboleslavské nemocnici aplikovalo 3,5 tisíce dávek, což představuje nárůst o 60 procent.

„Vysoká proočkovanost ve Středočeském kraji je podle mě i důsledek našeho rozhodnutí nerušit očkovací centra. Od letní ‚špičky‘ jsme všechny zachovali a momentálně se dokonce chystáme rozšířit počet mobilních očkovacích týmů ze tří na šest. Nenaplnilo se bohužel očekávání, že velkou část iniciativy v očkování převezmou praktičtí lékaři. A to se týká i imobilních pacientů, které právě obsluhují mobilní týmy,“ sdělil Pražskému deníku Martin Polák, koordinátor očkování Středočeského kraje. V jeho případě jsou podle něj očkovací kapacity dané v první řadě stavem zdravotnického personálu, který aktuálně oslabují karantény či nákazy koronavirem. I proto Středočeský kraj nedává explicitní doporučení k provozu očkovacích center bez registrace. „Necháváme to na nich. Přednost by každopádně měli mít zájemci s předchozí rezervací,“ dodal Polák.

Také jeho pražský „protějšek“ Martin Ježek považuje za nešťastné, že se už od října tvořily dlouhé fronty zejména u dvou očkovacích míst bez registrace – v OC Chodov a na Hlavním nádraží, kam míří mnoho zájemců za „jednodávkovou“ vakcínou Janssen. „Tato kumulace lidí na dvou místech je zbytečná, protože míst bez registrace je v Praze už 17 a mají dohromady denní kapacitu přes 4 tisíce lidí,“ upozornil Ježek. Desítky očkovacích míst, která fungují v metropoli, v současnosti zvládnou „odbavit“ asi 17 tisíc lidí, což stále vysoce převyšuje aktuální poptávku. Ve většině případů jsou čekací lhůty, i tam kde je potřeba rezervace, minimální. A volných míst je podle Ježka dostatek i pro přibližně 200 tisíc Pražanů s nárokem na třetí dávku do konce roku.

Registrovat k posilující dávce očkování proti covidu-19 se čerstvě může kdokoliv starší 12 let. Registrace se uvolní v den nároku na vakcínu. Nárok na přeočkování mají nyní lidé šest měsíců po dokončeném předchozí dávce. Od 1. prosince se lhůta zkrátí na pět měsíců pro lidi nad 60 let a chronicky nemocné.

Přehled očkovacích míst i volných kapacit v jednotlivých regionech je snadno dostupný na webu https://ockoreport.uzis.cz. Zajímavá data o proočkovanosti populace pak nabízí pražská datová platforma Golemio. Ta nabízí mimo jiné porovnání městských částí. A rozdíly jsou poměrně značné. Nejvyšší podíl očkovaných alespoň první dávkou mají Kolovraty (skoro 86 %), nejméně pak Běchovice (58 %).