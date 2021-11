Podle slov radního Středočeského kraje Petra Boreckého (STAN) musí následovat další vlny zvyšování cen, aby se současný systém veřejné dopravy nezhroutil.

Teoreticky by jako potřebné vnímal zdražení ještě letos o dalších 10 procent, aby se vyrovnalo navýšení nákladů, které od srpnové úpravy tarifů přinesly změny cen nafty a elektřiny. K tomu nedojde; dražších jízdenek „pod stromeček“ se lidé obávat nemusejí. Nicméně o postupu v roce následujícím se povedou debaty mezi středočeským hejtmanstvím a představiteli Prahy.

Jakkoli se magistrát hlavního města ke zdražování příliš nehlásí – už při tom posledním pražští politici zdůrazňovali, že jde o krok vycházející z podnětu středočeských partnerů – a v příštím roce se asi jejich postoj dramaticky nezmění, když bude před volbami pražských zastupitelů. „Vždycky je před nějakými volbami; věřím, že kolegy přesvědčím,“ konstatoval středočeský radní.

Podíl jízdného na nákladech je prý nízký

Z celkových nákladů na veřejnou dopravu peníze vybrané na jízdném kryjí podle Boreckého ve středních Čechách 25 procent; v Praze prý dokonce jen 17–18 procent, protože v metropoli hodně lidí včetně Středočechů využívá roční předplacené kupony s cenou danou politickým rozhodnutím 10 Kč na den – tedy za 3650 Kč. Jinde mají příjmy z jízdného na nákladech vyšší podíl, zdůraznil Borecký – s odkazem na Bratislavu se 40 procenty či západní Evropu s 50 až 70 procenty.

Deníku Borecký řekl, že to není v tom, že by jinde měli dopravci nižší náklady nebo tam vlaky a autobusy jezdily plnější. Odpovědí je prý cena: cestující se tam svezou dráž. A jako nezbytné vidí dostat se v horizontu pěti let alespoň na 50 procent. „Nyní se systém řítí do zdi,“ konstatoval: při současném nastavení se prý blíží kolaps.

Bez zdražování to nepůjde. Tedy nepojede

Argumenty, že veřejná doprava je službou, kdy nelze jen sčítat a porovnávat výdaje s příjmy, podle středočeského radního padají se zjištěním, že v současné podobě není systém ufinancovatelný. V čistě ekonomické rovině, bez hledisek politických a sociálních, by prý cena pražského kuponu odrážející náklady vycházela na 20 tisíc korun a v prvním středočeském pásmu na 16 až 17 tisíc. Což jsou čísla budící zděšení. Peníze ale chybí – a podle Boreckého se zdražování v příštích letech stane nezbytností. Debata se zřejmě povede jen o tom, co je sociálně únosné.

Jedním dechem radní odkazuje na nutnost změn v takzvaném rozpočtovém určení daní. Daňové výnosy stát rozděluje krajům podle poměru počtu obyvatel k roku 2000, jenže od té doby ve středních Čechách přibylo čtvrt milionu lidí (pro něž je třeba zajišťovat služby – a to i jiné než veřejnou dopravu a údržbu silnic), takže by Středočeský kraj měl dostávat asi o dvě miliardy více. A Borecký také volá po větším zapojení státu zastoupeného ministerstvem dopravy, bez čehož se prý neobejde jak modernizace na železnici, kde budou potřeba nové velkokapacitní soupravy, tak povinné zavádění bezemisních autobusů.

Jen do roku 2030 prý bude ve středních Čechách a v Praze potřeba na modernizační program 53 miliard korun; na střední Čechy z toho připadá kolem 70 procent. Samotná obnova železnice ve středních Čechách a v Praze je vyčíslena na tři miliardy korun ročně, z čehož na střední Čechy připadá přes dvě miliardy. Ekologizace autobusů od roku 2025 má nabíhat postupně – až do výše další miliardy za rok…

Míru nesouhlasu oslabují argumenty

Tyto vize radní Borecký představil novinářům během jízdy mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným, kde byl v pondělí představen motorový vlaky RegioSpider nově nasazovaný do provozu (jde o zhruba 24 let stará vozidla, jež České dráhy koupily jako ojetá v Německu – a i tak stojí jedno kolem 44 milionů korun; podle vyjádření dopravce jsou nyní v polovině životnosti).

Výklad Boreckého poslouchal i krajský zastupitel Tomáš Zmuda (Piráti), předseda výboru zastupitelstva pro zdravotnictví i místopředseda výboru pro digitalizaci a chytrý kraj. Deník se zeptal, zda souhlasí. Jinými slovy: je pro zdražování jízdného? „Osobně jsem na straně pana radního a plně souhlasím, když jsem vyslechl jeho argumenty,“ odpověděl.

Ovšem s dodatkem, že hovoří pouze za sebe; nikoli jménem Prátů. „Velká část naší členské základny i našeho expertního týmu je proti,“ konstatoval. I on nicméně odkazuje na náklady a na neufinancovatelnost systému veřejné dopravy v současné podobě. Zmuda také připomněl, že jednání v rámci Asociace krajů ČR naznačují, že by mohlo dojít k dohodě týkající se změny rozpočtového určení daní.