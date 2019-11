Znalecká vyjádření si již objednal opoziční zastupitel Michael Pánek (ODS), jenž dlouhodobě patří k vytrvalým kritikům činnosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) a jí zadávaných zakázek. Dokonce byl z jeho podnětu v této příspěvkové organizaci proveden audit. Pánek však není spokojen, když tvrdí, že audit zadali představitelé kraje tak, že skutečnosti, které by odhalily jeho podezření o nehospodárnostech mamutího rozsahu, auditoři odhalit ani nemohli – k tomu by byla potřebná hloubková kontrola ve formě forenzního auditu. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jež se silničářů zastává a jejich práci naopak oceňuje, namítá, že zadání auditu bylo vytvořeno ještě za minulé koalice, kdy v radě kraje společně s hnutím ANO působili politici z nynější opozice – zástupci STAN i Pánkovy ODS.

Bude další posudek

Výsledky znaleckých zkoumání Pánek shrnul v tiskové zprávě nazvané Vedení Středočeského kraje kryje stamilionové podvody v KSÚS. Hovoří v ní o „vědomém ignorování“ nepravostí v organizaci s rozpočtem v řádu miliard a o minimálních kontrolách, které nemohou odhalit případné machinace s veřejnými zakázkami ani kvalitu a množství práce. „Jinak by se nemohlo stát, že KSÚS zaplatí za práce, které nebyly vůbec provedeny, či za práce v mizerné kvalitě,“ uvedl Pánek. Právě tohle podle něj plyne z posudků soudních znalců, které zadal ke dvěma zakázkám.

V případě opravy silnice II. třídy u Českého Šternberka za 3,7 milionu korun citoval vyjádření Františka Luxemburka z ČVUT, jež nevyznívají lichotivě. Ředitel krajské správy a údržby silnic Zdeněk Dvořák připouští, že práce byly reklamovány – odmítá nicméně, že by došlo k pochybení při zadání prací, jejich kontrole i vyúčtování. „Zadám si svůj posudek,“ konstatoval s tím, že je třeba ukázat, kde je pravda.

Kdo vidí stromy líp?

Dvořák současně odmítá i Pánkovo obvinění, že silničáři zaplatili za práce, které vůbec nebyly provedeny. To vychází z posudku havlíčkobrodské dendroložky Ireny Dundychové k ošetření stromů a prořezům u silnice III. třídy v lesním úseku na Kutnohorsku za 640 tisíc korun. Zatímco posudek hovoří o tom, že práce odpovídající předmětu uzavřené smlouvy o dílo v daném úseku nebyly v posledním roce provedeny, ředitel Dvořák trvá na tom, že pravdou je pravý opak: udělány byly – a na místě se osobně přesvědčil, že kvalitně.

Debaty středočeských politiků o konkrétních zakázkách i práci správy silnic celkově budou zřejmě pokračovat. A lze očekávat, že brzy přibude také dohadování o tom, kdo si takto dělá předvolební kampaň.

Námitky a odpovědi ke znaleckým posudkům

* Oprava silnice II/111 mezi lokalitou Nechyba a dálnicí D1 (Benešovsko):

- Zvolená technologie opravy byla ze strany KSÚS vybrána nevhodně: nic jiného než recyklace za tepla se – kromě komplexní rekonstrukce, jež by přišla na 65 milionů korun – na 45 let staré silnici, kde není co frézovat, použít nedalo; ostatně ani znalec vhodnější postup nenavrhuje

- Místo vyfakturovaných 5000 metrů čtverečních byly provedeny pouhé 4000 metrů čtverečních: to je vyloučeno – k omylu by mohlo dojít maximálně v řádu metrů; navíc už vše prověřoval kontrolní výbor krajského zastupitelstva a předložené podklady nezpochybnil

- Kvalita provedených prací je nedostatečná: práce byly reklamovány a dodavatelská firma úsek opravila



* Ošetření stromů a prořezy v úseku Albrechtice – Roztěž (Kutnohorsko):

- Práce, o nichž hovoří smlouva o dílo, v daném úseku nebyly provedeny: prořezávky i odstranění náletů provedeny byly, o čemž svědčí stav této lokality; je navíc otázkou, zda je řeč o stejném úseku, když znalkyně zmiňuje i sekání trávy, přičemž v lesním úseku nebylo co sekat (sekalo se až za lesem)

- U silnice zůstaly naklánějící se suché stromy: práce se dělaly na sklonku zimy, od té doby mohly další stromy uschnout

- Zadání je neurčité a obtížně by se dalo kontrolovat množství provedené práce: je věcí příslušného zaměstnance KSÚS, který ví, co se má udělat, aby vše také prověřil



Zdroj: vyjádření ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeňka Dvořáka