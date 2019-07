/FOTOGALERIE/ Urychlit. Tohle slovo ve středu 17. července odpoledne opakovaně zaznělo v polích poblíž Běchovic na okraji metropole, kde se středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová sešla s premiérem Andrejem Babišem (oba ANO) a částí jeho vládního týmu. V rámci putování po krajích zavítali s Babišem do středních Čech ještě ministři dopravy, životního prostředí a zemědělství.

Hlavním tématem schůzky (naplánované ne náhodou východně od hlavního města) se stala dostavba Pražského okruhu. Debatovalo se v místech, kudy by za pár let měla svištět auta po dálniční komunikaci D0, zde spojující brněnskou D1 a hradeckou D11. Právě tam se připravuje výstavba úseku s označením 511 v délce 12,5 kilometru, jež by měla stát 9,4 miliardy korun. A z chystané dosud chybějící trasy okruhu je to část, jejíž přípravy pokročily nejdál. Další úseky jsou ve fázi procesu EIA – posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Jde o pokračování okruhu ke křížení s ústeckou dálnicí D8 a pak k plzeňské D5 – ovšem ve směru od severu.