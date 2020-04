Zastupitelé budou hlasovat prostřednictvím svých zástupců

Jednání o krajských nákupech ochranných prostředků proti koronaviru, důležité záležitosti kolem krajských dotací – a také odsouhlasení projektů připravených k uskutečnění, pokud se na ně podaří získat peníze (což by mohlo pomoci rozjezdu ekonomiky v kraji v době, až se hospodářství začne vzpamatovávat z koronavirové krize). To jsou hlavní z plánovaných bodů veřejného zasedání krajských zastupitelů, které se i v době koronavirové, spojené s řadou omezení, uskuteční podle již loni schválného harmonogramu jednání: v pondělí 20. dubna. Jednání se nicméně má omezit omezí jen na ta skutečně nejpodstatnější témata, jež by neměla být odkládána.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš