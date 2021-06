Dodatečně bude do programu jednání zařazeno rozhodování o zaslání milionové podpory na podporu oblastí v Jihomoravském kraji zdevastovaných čtvrtečním řáděním tornáda. Poskytnutí tohoto daru již v pátek vyjádřili podporu jak zástupci vládnoucí koalice, tak i jediného opozičního klubu ANO.

Aby lidem autobusy nesmrděly

Předem je zjevné, že jsou témata, na nichž se protichůdné tábory zastupitelů neshodují, a tak lze očekávat polemické debaty. ANO se ohrazuje především proti vývoji jednání o spolupráci s Prahou v oblasti dopravy, což by prý mohlo přispět k neúnosnému zadlužování, jestliže vedení kraje příliš přikyvuje některým plánům vzešlým z magistrátu hlavního města.

Středočeská opozice se například ohrazuje proti novému zavádění jednotného červeno-šedého zbarvení autobusů, vlaků i dalších vozidel v systému Pražské integrované dopravy, v němž nevidí ani užitek, ani středočeskou symboliku. Či odmítá plány na budování trolejbusové trati z Prahy do Brandýsa nad Lad Labem, které vnímá jako počin nekoncepční a s náklady vyčíslenými na 1,2 miliardy korun předražený, kdy chybí odborné srovnání s jiným druhem pohonu. Bývalý krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) míní, že v zavádění bezemisní veřejné dopravy jsou budoucností autobusy na vodík, protože elektřina se hodí jen do měst; naopak podle nynějšího radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) by byl vodík omylem a je třeba vsadit na elektrobusy.

Oba se však shodnou, oč se vlastně hraje: v souvislosti se změnami, které budou nevyhnutelné, se hovoří o potřebě peněz na investice, s čímž jsou spojena i rizika zdražování jízdného a rušení spojů; v obou případech v tak citelném rozsahu, že by to cestující nemile pocítili. V rámci jednání zastupitelů tak může dojít nejenom na debaty o konkrétních řešeních. Očekávat lze i polemiky, zda služby poskytované středočeským cestujícím víc ohrožují případná chybná rozhodnutí, či naopak údajná nečinnost minulých vedení kraje a závazek vlády ke zvyšování podílu bezemisní dopravy bez toho, že by to bylo podpořeno státními dotacemi.

Jaké jsou a budou vztahy s Prahou?

Opozice také bude požadovat, aby hejtmanství vyslalo na pražský magistrát jasný signál, že Středočeši nehodlají nekriticky přijímat nápady, které se v hlavním městě zrodí. „Proslýchá se, že Praha tlačí na Středočeský kraj, aby na společných linkách jezdily jen nízkoemisní autobusy,“ poznamenal Petrtýl. „Údajně hrozí zákaz vjezdu autobusů do Prahy. Budeme na zastupitelstvu vyžadovat po vedení kraje jasné odmítnutí tohoto nátlaku,“ zdůraznil.

Že by na těchto zvěstech, zřejmě vycházející z pražského klimatického plánu, mohlo být něco pravdy, naznačuje hlasitý odpor středočeské ODS v čele s prvním náměstkem hejtmanky Martinem Kupkou proti údajným pražským plánům na zavedení mýta za vjezd do širšího centra Prahy – byť magistrát emoce mírní s tím, že věc rozhodně není tak horká ani tak daleko, jak se ze středočeského pohledu může zdát: musely by předcházet dostavba Pražského okruhu, odstavných parkovišť i změny legislativy. A taxy by měly být pro všechny stejné, odstupňované podle stáří vozidla druhu motoru; pro Pražany však se slevou.

Zdražení přijde. Což rušení spojů?

S dopravou souvisí i návrh takzvaných standardů dopravní obslužnosti, po jehož schválení by mělo být jasné, kolik mají jednotlivé obce a města doplácet na autobusy a vlaky, které k nim zajíždějí (a představitele některých z nich možná i přimět k úvahám, zda by jejich občanům nestačil nižší počet spojů). Zastupitelé by měli také rozhodnout o zvýšení tarifů Středočeské integrované dopravy, aby se vyrovnaly ceny se systémem PID neboli Pražské integrované dopravy, kde se jízdné zdražuje už od července.

Středočeští zastupitelé, kteří budou zasedat v pondělí od 10 hodin v budově krajského úřadu na pražském Smíchově, mají dále jednat například o rozdělování sportovních dotací, schvalovat účetní závěrku za loňský rok či probírat výhled rozpočtu kraje na roky 2022 až 2026. Jejich jednání mohou zájemci z řad veřejnosti sledovat přímo na místě, avšak na webu kr-s.cz najdou i odkaz na videopřenos.