Školní pauza se totiž může protáhnout… Obavy, že by nedostatek lidí mohl ohrozit třeba i fungování silových složek či se výrazněji podepsat na poskytování zdravotní péče, se však ve středních Čechách ve středu nenaplnily.

Jako nefér mohou vnímat aktuální opatření školáci z Kladenska, Kolínska a Kutnohorska. Měli si nyní užívat jarních prázdnin – jako poslední, když všude okolo už je měli – a bác: do lavic nemusí nikdo v celé zemi. Naopak pro tamější zaměstnavatele je tahle situace výhodou: s tím, že děti nepůjdou do školy, rodiče počítali předem, a tak tomu přizpůsobili svůj pracovní režim. Že právě díky tomu nečelí nečekanému výpadku, potvrdila Deníku hlavní sestra Oblastní nemocnice v Kolíně Irena Šandová.

Nemocnice čeká, co přijde

Oceňuje, že takto má nemocnice víc času připravit se na to, co přijde. „Pracuje tady hodně žen v produktivním věku; problém bude,“ předpokládá s tím, že těmto ženám je třeba vyjít vstříc. Jak? O tom je prý zatím předčasné mluvit. Už nyní ale nemocnice mapuje, jaká je situace. „Poptáváme maminky a zjišťujeme, kdo nemá hlídání,“ konstatovala Šandová. S tím, že jak se nemocnice postaví k výsledkům, se ukáže podle situace. Řešení mohou být různá.

Online reportáž

Plánuje se dopředu

Hana Kopalová z centrály Klaudiánovy nemocnice připouští, že v reakci na nynější situaci je třeba nejen zajišťovat současný provoz, ale také plánovat do budoucna. A to se podle ní podařilo díky intenzivní komunikaci vrchních sester s jednotlivými pracovníky. „Převážně tedy ženami,“ poznamenala. S tím, že vše je na dobré cestě: pro následujících několik týdnů je provoz zajištěný; naplánovaný tak, aby nebyly komplikace.

To, aktuálně vše běží, jak má, potvrdili i zástupci dalších krajských nemocnic. „U nás je zatím všechno v pořádku, nemocnice standardně funguje,“ reagoval na otázku Deníku mluvčí Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově Petr Ballek. Problém s tím, že by pracovníci nepřišli do práce kvůli hlídání dětí, nemocnice v současné době nepociťuje. Hovořit o opatřeních do budoucna je podle mluvčího předčasné. „Nikdo neví, co bude za týden, čtrnáct dní či měsíc,“ poznamenal Ballek. Také jeho kolega z příbramské nemocnice Martin Janota nemá informace o komplikacích. „Máme výhodu, že při nemocnici funguje dětská skupina; děti ve věku od roku do šesti let je možno umístit tam,“ poznamenal.

Že také u nich vše šlape a klape, potvrdily Deníku i zástupkyně oslovených soukromých nemocnic. „Dodržujeme všechna opatření stanovená státními orgány. Veškerý náš provoz je zajištěn v plném rozsahu,“ sdělila Petra Plutnarová ze společnosti Vamed Mediterra, která ve středních Čechách provozuje nemocnice v Mělníku, Neratovicích a Sedlčanech.

To, že je třeba být připraveni zaměstnancům pomoci, uvedla za Rehabilitační nemocnici Beroun a Nemocnici Hořovice Petra Horáková. „Nyní zjišťujeme, kolik zaměstnanců by mohlo mít problémy s hlídáním svých dětí – a bylo tak nuceno řešit situaci svou nepřítomností v nemocnici,“ konstatovala. A jeví se to prý slibně: „Nynější stav naznačuje, že těchto osob bude minimální počet.“

Pomůže přehodit služby

Poradili si i pracovníci středočeské záchranné služby. Jejich mluvčí Petra Effenbergerová Deníku tlumočila slova personálního náměstka Petra Macha: nejde o takový problém, který by se dostal až na ředitelství; jednotliví pracovníci si vyměnili služby na místních úrovních. V souvislosti s koronavirem Effenbergerová připomněla, že záchranáři od čtvrtka nově zajišťují také převozy náběrových sester k odběru vzorků do domácností pacientů; do úterka měli takových jízd ve Středočeském kraji 94. Kdyby však došlo na potřebu transportovat pacienty, budou povoláni specialisté s infenkční sanitou – společnost Amfion, která tuto službu zajišťuje i v hlavním městě.

Vypomoci kolegyním s malými dětmi je třeba i na pracovištích krajské hygienické stanice, na jejichž bedrech za současné horečky kolem koronaviru spočívá podstatný díl organizační práce. „Aby byly dopady minimální, snažíme se se to dělat tak, že kolegyně, které mají malé děti, pomáhají z domova na infolinkách – a v terénu víc pracují ty, které děti nemají – nebo už odrostlejší,“ řekla Deníku mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová.

Zvládáme a zvládneme!

Poradit si musí třeba i policisté. Středočeská policie sice ve všem, co souvisí s koronavirem, odkazuje na policejní prezidium a i jeho mluvčí David Schön nasměroval Deník výš – vyjádření policejního prezidenta Jana Švejdara je však jednoznačné. „Rád bych ujistil veřejnost, že opatření o uzavření škol v žádném případě neohrozí zajištění bezpečnosti v naší zemi. Situaci, kdy řada policistů-rodičů bude také řešit péči o své malé školáky, rozhodně zvládneme,“ napsal Švejdar na Twitter již v úterý. Ve středu připojil, že z řad policejního sboru je nyní v karanténě 166 příslušníků. „Nejčastěji jde o povinnou karanténu po návratu z rizikové oblasti a nikdo z policistů nemá příznaky onemocnění Covid-19. Výkon služby tím není ohrožen,“ zdůraznil policejní prezident.

Také u hasičů může o podrobnostech informovat pouze generální ředitelství. Středočeský mluvčí Jaroslav Gabriel nicméně Deníku shrnul aktuální situaci: zatím bez komplikací. „Problémy se zajištěním služeb nemáme ani na stanicích, ani na operačním středisku,“ řekl. Připouští však, že jestliže jde o dlouhodobější záležitost, hasiči situaci analyzují – a přijímají příslušná opatření.

Zásadní omezení v souvislosti s koronavirem

- Do odvolání platí zákaz výuky ve všech typech škol od základních po vysoké. Žáci a studenti tedy zůstávají doma. Na mateřinky se zákaz vydaný ministerstvem zdravotnictví nevztahuje – i v jejich případě však zřizovatelé mohou přistoupit k omezení provozu.

- Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) jakožto předsedkyně Bezpečnostní rady Středočeského kraje doporučila zrušit veškeré akce pro děti také základním uměleckým školám a domům dětí a mládeže.

- Ministerstvo plošně zakázalo konání jakýchkoli akcí s návštěvností nad sto lidí. Týká se to i sportovních utkání i kulturních počinů. Nepřístupné zůstávají třeba i hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu.

- Rovněž do odvolání platí zákaz návštěv v nemocnicích, domovech seniorů a dalších zařízeních sociálních služeb. Ten však má výjimky: nevztahuje se na porodnice, dětská oddělení či na pracoviště specializovaná na péči o umírající.