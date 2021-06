Zkouškou nervů se pro motoristy jezdící v okolí hlavního města stane první červencový víkend. To bude při pomezí Benešovska a Prahy-východ uzavřena dálnice D1 – konkrétně u Hvězdonic; kvůli demolici nadjezdu. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) však počítá s tím, že by toto omezení nemělo přinést závažnější dopravní komplikace; navzdory tomu, že jde o začátek prázdnin.

Je o tom alespoň přesvědčen generální ředitel ŘSD Radek Mátl, přičemž hovoří o sedlu dopravní intenzity. Tedy o době, kdy by provoz měl být mimořádně nízký. K těmto předpokladům opravňuje fakt, že na víkend navazují další dva dny volna kvůli státním svátkům. Zásadní omezení plynulosti dopravy kvůli uzavření dálnice tudíž Mátl neočekává.

Firma i ministerstvo dopravy slibují, že v opravovaném úseku D1 mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi se bude bez omezení jezdit již od sklonku srpna. Celkově pak všechna omezení kvůli modernizaci této nejstarší české dálnice (která trvá od roku 2013) mají padnout v říjnu; mělo by to být již na počátku tohoto měsíce, konkrétně během prvního říjnového víkendu. V okolí dálnice sice ještě dokončovací práce budou pokračovat i v příštím roce, brzdit průjezd by už však neměly. Alespoň ne zásadně.

První červencový víkend bude současně znamenat také začátek pravděpodobně největšího dopravního problému letošního léta – a to nikoli pouze v měřítku středočeském, ale i celorepublikovém. Opět to bude nedaleko Prahy; tentokrát na sever od metropole. Konkrétně na dálnici D8, kde odstartují opravy ve velmi vytíženém úseku mezi pátým a dvanáctým dálničním kilometrem.

Práce i na řadě dalších dálnic

Letní omezení mohou přibrzdit dopravu také na dalších dálnicích ve středních Čechách: na plzeňské D5 a mladoboleslavské D10, upozorňuje ministerstvo dopravy. Na D5 upozorňuje na opravy vozovky a středových svodidel, na D10 připomíná nejen pokračování opravy mostu u Staré Boleslavi, ale také opravu povrchu komunikace a odvodnění ve svémyslickém úseku.

Během prázdnin se dále bude pracovat na několika místech Pražského okruhu neboli D0 – a od srpna se také rozjede oprava povrchu a odvodnění na dálnici D6 v osmikilometrovém úseku Nové Strašecí–Tuchlovice. Stranou však nezůstane ani D4 na dvou místech Příbramska.