V loňském ročníku získaly mimo jiné ocenění mimo jiné oprava bašty u evangelického kostela v Čáslavi s demolicí „nalepených“ přístavků a obnova teras a parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře. Obě místa se stala oblíbenými pro setkávání místních lidí a vyhledávaná i návštěvníky.

Soutěží se dvou v kategoriích rekonstrukcí: malá renovace (v hodnotě do dvou milionů korun bez DPH) a velká obnova, přičemž se nemusí jednat přímo o kulturní památku. „Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, jako například zámek, hrad, klášter, jejich areály, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby – nebo třeba brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany i jiné umělecko-řemeslné předměty,“ nabízí Dlouhá rozmanitý výběr.

Už ten leckomu připomene, co se loni podařilo ve středních Čechách dokončit – a opravdu by si zasloužilo ocenění. To má nejen podobu prestižního umístění, ale i drobnější finanční prémie pro vlastníka, určené jak pro vítěze krajských kol, tak v již vyšších částkách pro ty nejlepší v celorepublikovém soupeření. „Přihlašovací formulář je spolu s podmínkami soutěže k dispozici na webových stránkách pořádajícího sdružení – www.historickasidla.cz,“ připomněla Dlouhá.

Využívání opravených památek zařazených do soutěže ukazuje, jak citlivě může být historie propojována se současností. V souvislosti s loňským úspěchem středočeských zástupců to připomněl vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek. Věří, že úspěšný bude region i v nynějším ročníku, kdy se budou hodnotit rekonstrukce z roku 2021. „Vždyť střední Čechy jsou doslova pokladnicí, co se památek týče. Vyzýváme proto středočeské kandidáty, aby se do soutěže zapojili. Čas na to mají do konce ledna,“ zopakoval Kulhánek.