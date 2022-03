Jaroslav Wykrent začínal svou hudební kariéru spolu s další přerovskou ikonou - Pavlem Novákem - v kapele Synkopa, která patřila ke špičce mezi big beatovými kapelami té doby.

Proslavila ho ale především spolupráce se zpěvačkou Marií Rottrovou, jejímž dvorním textařem byl – otextoval její písně jako Řeka lásky, Skořápky ořechů, Lásko a řadu dalších. Spousta posluchačů si ráda pobrukovala i jeho nesmrtelný song Agnes.

Jaroslav Wykrent - Agnes

Zdroj: Youtube

Jaroslav Wykrent v roce 1999 prodělal sérii mozkových příhod, ale zotavil se a dál koncertoval.

Jeho koncerty nejen v Městském domě v Přerově, ale i na jiných místech republiky, byly vždy beznadějně vyprodané.

Na hudební scénu se naplno vrátil s kapelou In blue Ivana Němečka - společně natočili třeba album Už to prostě není ono. Věnoval se i moderování v Českém rozhlase.

Velký bojovník a férový chlap

Zpráva o úmrtí Jaroslava Wykrenta otřásla nejen jeho nejbližšími, ale do smutku se zahalil i hudební svět. Jeho kolegové, se kterými spolupracoval, jen těžko hledají slova.

„Je to pro nás, myslím tím naši kapelu, bolestná zpráva, protože odešel náš kamarád a parťák, se kterým jsme si užívali deset let hudebního příběhu. Co koncert, to příběh. Mnohdy boj se silami. Jarda byl velký bojovník, ale především upřímný a férový chlap. To ví každý, kdo jej znal,“ řekl kytarista a skladatel Ivan Němeček z kapely In blue.

Právě s touto skupinou Jaroslav Wykrent vystupoval v posledních letech, a jak říká další z jeho dlouholetých přátel Bohuslav Přidal, vdechla mu novou energii a krev do žil.

„Byl jsem 25. listopadu na jeho koncertě v ostravském klubu Heligonka a jsem rád, že jsem tam šel. Když jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu, před očima mi okamžitě vyvstaly všechny jeho koncerty, které jsem mohl moderovat - Hudební dvojtečku, po které následovala Hudební trojtečka, ale i koncerty k jeho 70. a 75. narozeninám v měšťáku nebo křest CD,“ řekl Bohuslav Přidal.

„Dal mi obrovskou důvěru, a i když je to život, člověk se jen těžce smiřuje s tím, že se už nikdy nepotkáme v šatně a nebudeme se navzájem povzbuzovat. Vzpomínky na jeho krásné texty tu s námi ale zůstanou navždy,“ poznamenal Bohuslav Přidal.

Jaroslav Wykrent: "Už to prostě není ono"

Nikdy neztrácel optimismus

A jak před lety popisoval sám Jaroslav Wykrent náročnou práci textaře v rozhovoru pro Přerovský deník?

„Dělat text na melodii je trochu jako vyplňování křížovky. Když jsem dělal text na melodii sám, tak jsem si dokázal ustoupit. Když jsem ale pracoval s někým jiným, tak jsem kolikrát text zabil třeba na úkor synkopy. Já mám teorii, že písničkové texty, i když mají jiná pravidla hry, než třeba básničky a verše, by se měly dát přečíst bez uzardění i bez melodie,“ uvedl.

Skladateli v posledních měsících moc do zpěvu nebylo. Více než ve vyprodaných koncertních sálech se totiž pohyboval po těch nemocničních. I přes těžké životní období, kterým si prošel, ale nikdy neztrácel pověstný optimismus. Měl plány na další koncerty a ještě o Vánocích si plánoval vystoupení.

„Vzhledem ke svému věku i momentálnímu zdravotnímu stavu už bohužel nestrávím Vánoce na své milované valašské chalupě, ale opět v klasickém přerovském paneláku - naštěstí pořád ještě v dlouholeté společnosti své manželky a případně i dalších nejbližších členů rodiny. Přál bych si toho určitě hodně, ale pokud ještě v roce 2022 „vydržím“, rád bych se třeba (tak trochu v duchu hesla Překonej sám sebe) ještě objevil s kapelou In blue na několika různých festivalech, na které nás už teď jejich pořadatelé pozvali,“ řekl v posledním rozhovoru pro Přerovský deník. Toto přání se mu už bohužel nesplní.

