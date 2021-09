/REPORTÁŽ/ „Prosím, připoutejte se. Po startu se pak můžete volně pohybovat na palubě, je možné otevřít okno pro lepší fotografie, ale pozor, když vám upadne mobil, vracet se pro něj nebudeme,“ říká Katharine Board, jediná pilotka na světě s licencí Zeppelin. Vzducholoď brázdila vzdušný oceán nad Prahou, Středočeským krajem i západem Čech a Deník měl mimořádnou příležitost nahlédnout, jak se taková vzducholoď řídí.

Z letu vzducholodi Zeppelin z Prahy do Plzně. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Na travnaté ploše letiště Praha Letňany sedí vzducholoď, která upoutává pozornost svou velikostí. Je to majestátní stroj a tým Zeppelinu ji právě chystá na let do Plzně. Posádku tvoří dva piloti, na palubě může být až dvanáct cestujících. Ti zatím čekají v uctivé vzdálenosti.