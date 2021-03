Testování, jež se na Sedlčansku uskutečnilo v unikátním rozsahu, zorganizovala ve spolupráci se školami tamní zubní lékařka Laura Roden, místním známá i pod příjmením Čekanová. O jeho průběh i závěry se velmi intenzivně zajímá hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Zkušenosti putovaly k odpovědným

„Chtěli bychom otevřít školy – současně jsou ale jen ve Středočeském kraji ohniska nákazy ve 201 školských zařízeních. A situace se zhoršuje,“ připomněla Pecková, jak koronavirus aktuálně zamíchal kartami. V té souvislosti hejtmanka zdůraznila, že otevření škol musí být v jakékoliv době vždy podmíněno smysluplnými opatřeními a testováním. „To musí byt bezbolestné, možná i pro děti příjemné – a hlavně průkazné,“ shrnula své představy.

A jsou to kritéria, která při testování hodnotila i lékařka Roden. Výsledky, k nimž dospěla, hejtmanka zveřejnila na svém hojně navštěvovaném facebookovém profilu, aby se s nimi mohl seznámit kterýkoli zájemce.

Především však zdůrazňuje, že je dostali k dispozici ti, kteří rozhodují. „Předány byly premiérovi, ministrovi zdravotnictví a hlavní hygieničce,“ konstatovala hejtmanka. Předpokládá, že mohou výrazně přispět do debat o podmínkách testování školáků – včetně technického provedení. A tyhle diskuse zřejmě budou pokračovat. Obzvlášť za situace, kdy místo dříve očekávaného otevírání škol od 1. března nyní nastává pravý opak.

Manipulace není úplně snadná

Trojí testování s cílem vyzkoušet možnosti detekce viru u bezpříznakových jedinců se odehrávalo ve 2. základní škole – škole Propojení v Sedlčanech, kde se jednalo o 68 dětí z prvních a druhých tříd, k nimž se připojilo ještě 12 prvňáků a druháků ze Základní a mateřské školy Petrovice. Současně se testování podrobili i pedagogičtí pracovníci.

Účast byla dobrovolná, podmíněná souhlasem rodičů. Úplně všechny rodiny nekývly. A ředitelka petrovické školy Hana Vošahlíková připouští, že se kolem zapojení do pilotního projektu objevily i dezinformace, které bylo třeba vyvracet na školním webu, aby rodiče přesně věděli, oč se jedná.

Hlavními sledovanými parametry se staly dostatečná citlivost testu, způsob odběru vzorku přijatelný pro děti (a jejich rodiče) i v případě častého opakování testování a snadná manipulace s testem, shrnula zkoumání Laura Roden. Dále brala v potaz rychlost vyhodnocení testu, cenu a dostupnost.

Zkušenost ukázala, že test založený na odběru slin do trychtýřku se pro mladší školáky nehodí; získat vzorek o objemu 1 ml bylo poměrně obtížné; části pedagogů se pak nezamlouvala následná manipulace. Snadnější bylo získání slin nasátím do houbičky na lízátku (byť jedna žákyně jich neměla dostatek k průkaznému výsledku) u dalšího typu testování.

Pedagog se však musí chránit před eventuální nákazou v souvislosti s možným vystříknutím slin při zacvaknutí odebraného vzorku do kazety. Velmi snadný byl odběr vzorku do vatového válečku – jen je u nejmladších školáků třeba dbát na vhodnou velikost válečku. Tři žáci však nevložili váleček do úst.

A shrnující zkušenost? Nechat testování na rodičích s provedením v domácím prostředí by se nejevilo jako dobrý nápad. Se správným odběrem vzorků by to mohlo být všelijaké – ať už úmyslně, nebo neúmyslně – a mohly by být časté falešně negativní výsledky.

Poznatky z testování testů na Sedlčansku

1. Zandcell Rapid Saliva Antigen test – odběr slin do nádobky s trychtýřkem



- Bylo zachyceno 7 falešně pozitivních výsledků (a 2 falešně negativní, odebrané od dětských pacientů mimo školu)



- Testy by v případě hodnocení pedagogickým pracovníkem u třídy se 20 žáky trvaly od začátku odběru vzorku do odečtení výsledku 30 až 40 minut



- Testy by byly dostupné v potřebném počtu; cena 250 Kč za kus

2. Quick Seal V-CHECK 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card – s nasátím slin do houbičky na lízátku



- Byl zachycen jeden pozitivní test, avšak rodiče s žákem kvůli ověření odběrové místo nenavštívili; o čtyři dny později následovaly PCR testy, které se zdají potvrzovat jeden výsledek falešně negativní



- Testy by od začátku odběru vzorku do vyhodnocení výsledku trvaly 20 až 25 minut



- Testy by byly dostupné v potřebném počtu; cena 190 Kč za kus

3. Odběr slin do vatového válečku, následně PCR test Spadia laboratoř v rámci projektu společnosti GeneSpector



- Byl zachycen jeden pozitivní test (a virová nálož naznačila, že žákyně zřejmě byla pozitivní již o čtyři dny dříve při předchozím testování



- Odebrat vzorky a označit zkumavky trvalo ve třídě s 18 žáky zhruba 10 minut.



- Cena laboratoře PCR: po prvních dvou až třech testech stejného kolektivu lze předpokládat počet pozitivit, lze pak vzorky hodnotit metodou poolování (analýzou více vzorků najedou), čímž cena klesne; jde přitom o výrazně přesnější metodu než antigenní testování



Zdroj: MUDr. Laura Roden, Sedlčany