První „vlaštovka“ startuje už ve středu od čtrnácti hodin v Berouně, a to výstavou v Duslově vile Městské galerie v Berouně. Vidět budete moci práci žáků ZUŠ V. Talicha a celoroční práce stipendistů druhého ročníku Akademie MenART. Pod vedením mentora MenART sochaře Michala Gabriela se žáci spolu se svými pedagogy věnovali především tvorbě soch a plastik, které mimořádně vznikaly v modelovacím softwaru a na 3D tiskárnách.

Studenti pod vedením další mentorky uplynulého ročníku MenART Alžběty Skálové vytvořili nevšední ilustrace, a to v provedení plošném i prostorovém. Součástí výstavy budou práce studentů ZUŠ V. Talicha, kteří letos úspěšně absolvovali talentové přijímací zkoušky na střední umělecké školy.

Heslo čtvrtého ročníku celostátního happeningu zní „ZUŠ Open pomáhá“ a na mnoha místech republiky děti vystoupí ve prospěch potřebných. Vrcholem letošního ročníku bude společný listopadový koncert mladých umělců v katedrále svatého Víta ve prospěch Arcidiecézní charity, na jehož dramaturgii a interpretaci se podílejí žáci a pedagogové ze ZUŠ napříč celou republikou. „Je úžasné sledovat, jak i v takto nelehké době ZUŠky zmobilizovaly síly a připravily krásný program, který bude na mnoha místech pomáhat,“ sdělila Magdalena Kožená.

ZUŠ Open

ZUŠ Open připravuje již po čtvrté tým Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož cílem je upozornit na zcela jedinečný systém uměleckého vzdělávání, kterým se odlišujeme od ostatních zemí ve světě. Do letošního ročníku ZUŠ Open se původně zapojilo více než 420 škol a připravilo bohatý program v rámci pětidenního festivalového modelu v květnu. Snahou pořadatelů je přenést co nejvíce z původního programu na podzimní termín. Zušky jsou také mimořádnou sítí pro vyhledávání talentovaných studentů. O podporu mladých talentů pečuje Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, do kterého se aktivně v roli mentorů zapojují přední čeští umělci.