Jedním z čerstvých případů je nález rybí návnady, před kterým v červnu varovalo na svém webu město Říčany u Prahy. Výsledky laboratorních rozborů potvrdily použití extrémně nebezpečného jedu karbofuranu. Podle informací vedoucího odboru životního prostředí Říčan nikdo další případ nehlásil a zřejmě nedošlo ani ke škodám na zdraví. Věc šetří policisté, podle níž není statistické vyčíslení travičství jednoduché, jelikož nejde o samostatně evidovanou statistickou položku.

„V letošním roce evidujeme celorepublikově přibližně dvacet případů otravy zvířat, které byly kvalifikovány jako trestné činy přechovávání omamné či psychotropní látky a jedu nebo týrání zvířat, a lze konstatovat, že jsme v posledním období zaznamenali mírný nárůst těchto případů,“ uvedl Jakub Vinčálek z Policejního prezidia ČR a dodal, že nejčastěji používaným jedem je pesticid, jehož účinnou látkou je právě karbofuran.

Šestnáct mrtvých zvířat na jednom poli

Doslova tragické následky měl případ z letošního února, při němž bylo na Příbramsku nalezeno 16 mrtvých zvířat včetně orla mořského, dvou jestřábů a tří kání lesních. I v tomto případě došlo podle dosavadních poznatků k otravě karbofuranem. Na místo byla přivolána Klára Hlubocká, psovodka Českého svazu ornitologů, která se této problematice dlouhodobě věnuje. Ta na místě prochodila se psem plochu o rozloze 1 400 x 700 metrů a výsledek byl děsivý: 16 otrávených zvířat. „Jedná se o největší nález, který jsme zaznamenali na jedné lokalitě. Vedle šesti dravců šlo o osm krkavců velkých, jednu straku obecnou a jednu lišku obecnou,“ konstatovala psovodka. I tímto případem se zabývají kriminalisté.

Podobně zemřeli loni v létě v Chlebích na Nymbursku dva vzácní ptáci, luňák červený a krkavec velký.

Celý případ se podle oznamovatele odehrál tak, že někdo u polní cesty položil otrávenou návnadu bažanta, kterou následně zkonzumoval luňák červený a krkavec velký. V důsledku toho oba ptáci zahynuli, a to velice trýznivou smrtí za velkých bolestí. „Šetřením policistů a provedenou pitvou zvířat bylo zjištěno, že zahynuli na otravu zakázaným jedem karbofuran, který je v zemích EU zakázaný. I přes tento zákaz se však mezi lidmi vyskytuje ještě velké množství této látky,“ konstatovala policejní mluvčí Petra Potočná.

Ani v jednom ze zmíněných případů se nepodařilo dopadnout toho, kdo otrávené návnady nalíčil. Obecně se dá říci, že viníka se daří dopadnout jen v mizivém procentu těchto případů.

Zásoby mají ve skladech zemědělci

V Evropské unii je karbofuran od roku 2008 zakázán. Nelze jej prodávat, používat ani skladovat. „V zemědělských družstvech i mezi lidmi je přesto stále značné množství zásob karbofuranu, čehož zneužívají traviči v naprosté většině případů návnad kladených v přírodě. Funguje samozřejmě také nelegální dovoz ze zemí mimo EU,“ upozorňuje psovodka Klára Hlubocká.

Nebezpečí jedu spočívá v plošném účinku. Otrávit se mohou i jiná zvířata, a to i sekundárně, kdy zvíře pozře jiného živočicha, který sežral otrávenou návnadu. Nebezpečí představují návnady samozřejmě i pro člověka, hlavně pro malé děti. „V případě nálezu podezřelé návnady nebo mrtvého zvířete proto na nic nesahejte a zabraňte přístupu dalších osob i zvířat,“ radí odborníci.

Jak zachránit otrávené zvíře

Z poslední doby jsou známy i případy, že návnadu obsahující karbofuran sežere i pes venčený například za obcí nebo městem. Jak v takovém případě postupovat a zachránit domácího mazlíčka?

Jestliže má majitel psa podezření na to, že snědl něco otráveného, je nutné co nejrychleji vyhledat veterinární péči. „První pomoc u otrav spočívá většinou v evakuaci obsahu žaludku. Tedy vyvolání zvracení, eventuálně podání protijedu. Je to boj s časem a zvracení je nutné vyvolat nejpozději do 60 minut, kdy se ještě podezřelá návnada nachází v žaludku,“ vysvětlil veterinární lékař Michal Dašek z pražské kliniky Fénix a dodal, že v případě karbofuranu otrava probíhá velmi rychle. Léčbu je nezbytné zahájit v co možná nejkratší době, jinak končí většinou smrtí pejska. Při vysoké dávce dochází k náhlému kolapsu, dušení a krvácení z nosu.

Co je to karbofuran

Karbofuran je jeden z nejjedovatějších pesticidů, který se využíval zejména v zemědělství. V České republice byl karbofuran v prodeji až do prosince 2008 pod jménem Furadan ve formě postřiku a granulí. Smrtelná dávka pro ptáky je kolem 0,5 mg na kilogram živé váhy. Ptáci obvykle považují granuli karbofuranu za zrní, přičemž i jediná granule ptáka zabije. Otrávený živočich přitom umírá během několika minut v silných křečích, a proto takové použití karbofuranu zakazuje zákon o myslivosti a zákon na ochranu zvířat proti týrání.