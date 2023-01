Jaký je tedy ten nejzásadnější důvod?

Protože ho dobře znám.

Myslíte osobně nebo jako člověka, který má za sebou už nějakou politickou minulost?

Kamarádi nejsme, to vyloženě ne, ale byl jsem u toho, když v roce 2011 zakládal hnutí ANO. A hned také vysvětlím, proč se vůbec stavím za Andreje Babiše. V tom devětaosmdesátém jsem taky zvonil klíči na Letné. Pak jsme s manželkou podnikali, měli jsme celkem prosperující drogérii a v té době jsme si řekli, že budeme podnikat tak dlouho, dokud to půjde dělat poctivě. A teď si vezměte, že každý druhý, třetí dodavatel se divil, proč nechceme zboží bez papírů jako každý jiný. Byli jsme skoro za exoty, nebo jsme si tak spíš připadali. A proč tomu tak bylo? Protože všichni kradli. Poprvé jsem si v té době řekl: zlatí komunisti. Celé ty roky nás to štvalo, a to až té míry, že jsem se stal jedním ze zakládajících členů ANO. A dokonce jsem si jednou v duchu říkal, že až mě Andrej Babiš opravdu zklame, budu, ač nerad, do smrti nejvěrnějším voličem komunistů, protože už tu fakt není nikdo jiný.

Teď se hodně skloňuje například minulost Andreje Babiše a jeho spolupráce s StB. Ani to vaši důvěrou, jak se zdá, neotřáslo?

Vždyť Petr Pavel je ještě horší. Člověk, který to všechno dělal vědomě, byl školený na to, aby udával. Kdežto Andrej Babiš byl sledovaný v rámci svého zaměstnání. Nejvíc mě baví, když o tomhle debatují lidé, kterým je 20 let a vědí prd, co v té době bylo.

Byl jste u vzniku hnutí Ano, jste jeho členem, a tak je vaše volba favorita nejspíš logická. Přesto se zeptám, jestli nebyla možnost, že by váš názor zvrátily průzkumy, debaty nebo rozhovory těsně před volbami?

Jsem v podstatě rozhodnutý od roku 2011 a i když nejsem spokojený na sto procent a mám k panu Babišovi výhrady, nejsou podstatné. Pořád vítězí to lepší, co v něm vidím. Samozřejmě, všichni včetně jeho máme máslo na hlavě. Možná bych i volil úplně někoho jiného než pana Babiše, ale upřímně řečeno nemám koho. Ono se asi opravdu vybírá, jak někdo říká, to nejmenší zlo, ale to je špatně řečeno. Vybírám něco, co je z mého hlediska berný, a co není berný. Jen vím, že už z podstaty věci, kterou si historicky pamatuji, nikdy nebudu volit člověka, co má něco společného s ODS, svým způsobem s ČSSD nebo s KDU-ČSL, a to říkám jako někdo, kdo KDU-ČSL volil. S ženou jsme věřící. Jenže jsme se zklamali. Oni nazývají Andreje Babiše zlodějem, ale to je jakoby zloděj křičel, chyťte zloděje.

Co od prezidenta očekáváte?

Vyváženost, protože ani Andrej Babiš jako prezident by neměl ovládat všechno. Tedy myslím Hrad, Senát a Poslaneckou sněmovnu. To by se mi nelíbilo. Já vím, že vám na tuto otázku každý řekne, že by měl spojovat lidi, ale upřímně tady už není co spojovat. Společnost je totiž rozdělena řízeně.

Věříte jejich slibům, i když prezidentské pravomoci jsou podle ústavy velmi omezené?

Každý ví, že tohle je blbost. Slibují něco, co mohou ovlivnit pouze lehce. Nikdy to ze své pozice nemohou dotlačit do konce, aby mohli říct: ano, slíbil jsem to a splnil jsem to. Prezident může působit svým vlivem. Víte, volební sliby v rámci kampaně vůbec neposlouchám a nevnímám. To je jen plácání nesmyslů jednoho, druhého nebo třetího.

Takže čím vás v tuto chvíli Andrej Babiš oslovuje, pokud to nejsou jeho předvolební sliby?

Prací, která je za ním vidět, a jeho historií. Předpokládám, že v ní bude také pokračovat.

Takže i fakt, že je úspěšný podnikatel, sehrál roli v tom, že ho volíte?

Ano, v každém případě. Už kdysi jsem říkal, že u moci by měl být člověk, který je bohatý. Už proto, že nebude tak snadno podplatitelný. Jsem také přesvědčený, že člověk, který nic nemá, je do jisté míry neschopný. A může takový člověk vést stát?

Věříte, že váš favorit by byl prezidentem, který by uklidňoval situaci a národ spíše sjednocoval, než rozděloval?

Ano, měl by spojovat a sjednocovat. Ale podle mě by měl hlavně reprezentovat a hájit zájmy občanů. Samozřejmě pan Babiš může širokou veřejnost oslovit, ale prezident je pořád svým způsobem jen loutka, takže tu možnost má jen v určitém procentu.

Hraje při vašem rozhodování roli vaše momentální ekonomická, finanční i sociální situace?

Zeptám se já vás. Vypadám na to?

Podle analytiků má Andrej Babiš stejně jako jeho strana největší podporu u seniorů, lidí s nižším vzděláním a v chudších regionech. Jak to vidíte vy?

Je to dané zřejmě tím, že lidé na vesnicích jsou více spjatí s přírodou a odkázaní na to, co dělají než na nějaké filozofické úvahy. Víc je zajímá reálný život než intelektuální debaty. Ti sociálně slabší zase cítí, že se jich Andrej Babiš zastane, že se o ně zajímá. Vezměte si, že dává svůj politický plat na charitu pro rodiče samoživitele. Jistě, on ty peníze nepotřebuje, pro něj je to bakšiš, ale ukažte mi dalšího takového?

Jak hodnotíte první kolo voleb? Ve vaší obci jednoznačně vyhrál právě Andrej Babiš.

Andrej Babiš nevyhrál jen u nás v Třebešicích, ale i v obcích všude v okolí. Takže přesně řečeno je to tak, že výsledek opět rozhodla velká města. Začíná to vypadat, i když je to divné takto říkat, že proti sobě stojí vesnice a města.

Setkal jste se s tím, že by vám vaši volbu někdo vyčítal?

Setkal, a proto vím, že většina lidí s prominutím drží ústa, protože nechtějí jít do konfliktu buď se svými mladými sousedy nebo i s vlastními dětmi.

Jak vidíte výsledek druhého kola?

Osobně si myslím, že to Andrej asi nevyhraje, protože se proti němu spiknou, ale udělám všechno proto, aby se to nestalo. A stojím za ním.